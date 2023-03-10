Smarte Waage von Withings mit der App koppeln – so gehts

Die vernetzte Gesundheitsstation Body Scan des französischen Unternehmens Withings bietet neben der detaillierten Auskunft zur segmentalen Körperzusammensetzung neu eine Reihe von Biomarkern. Dazu nimmt Body Scan kardiovaskuläre Messungen vor, einschliesslich eines 6-Kanal-EKGs, sowie Herzfrequenz und Gefässalter. Ausserdem soll sie dabei unterstützen, periphere Neuropathien zu erkennen – eine eingeschränkte Nervenaktivität, die bei Diabeteskranken weitverbreitet ist. Mehr zur Body Scan finden Sie hier. PCtipp testet die Body Scan derzeit und zeigt Ihnen, wie Sie die smarte Waage mit der App koppeln bzw. sie in Betrieb nehmen.