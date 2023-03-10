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Claudia Maag
10. Mär 2023
Lesedauer 3 Min.

Body Scan

Smarte Waage von Withings mit der App koppeln – so gehts

Body Scan liefert nicht nur Indikatoren für die Körperzusammensetzung wie Muskel-, Knochen- und Fettmasse. Sie nimmt auch kardiovaskuläre Messungen wie 6-Kanal-EKG oder Herzfrequenz vor. So koppeln Sie die Waage mit der App.

Die vernetzte Gesundheitsstation Body Scan wurde an der CES 2022 vorgestellt

© (Quelle: Withings)

Die vernetzte Gesundheitsstation Body Scan des französischen Unternehmens Withings bietet neben der detaillierten Auskunft zur segmentalen Körperzusammensetzung neu eine Reihe von Biomarkern. Dazu nimmt Body Scan kardiovaskuläre Messungen vor, einschliesslich eines 6-Kanal-EKGs, sowie Herzfrequenz und Gefässalter. Ausserdem soll sie dabei unterstützen, periphere Neuropathien zu erkennen – eine eingeschränkte Nervenaktivität, die bei Diabeteskranken weitverbreitet ist. Mehr zur Body Scan finden Sie hier. PCtipp testet die Body Scan derzeit und zeigt Ihnen, wie Sie die smarte Waage mit der App koppeln bzw. sie in Betrieb nehmen.

Body Scan mit App koppeln

  1. Laden Sie auf dem Smartphone die kostenlose (Withings-)Health-Mate-App (Android, iOS) herunter und melden sich mit Ihrem Benutzerkonto an.
  2. Tippen Sie unten auf die Registerkarte Geräte.
  3. Hier gehts zu Gerät installieren.
  4. Wählen Sie zunächst Waagen aus, danach Body Scan.
  5. Tippen Sie auf Installieren.
  6. Nun gehts zur Waage. Oben befindet sich eine unscheinbare, kleine, schwarze Taste. Drücken Sie 3 Sekunden lang darauf (erfahrungsgemäss eher länger), bis auf dem Display auf der Waage etwas erscheint («Open Withings App»).
  7. Zurück zur App: Tippen Sie auf Weiter sowie Koppeln.
  8. Die Waage wird erkannt, es geht erneut zu Weiter. Die Health-Mate-App überprüft auch gleich, ob für die Waage ein Update verfügbar ist.
  9. Jetzt können Sie sich mit Ihrem Wi-Fi-Netzwerk verbinden. Nach dem Eintippen des Passworts tippen Sie auf Verbinden.
  10. Bestätigen Sie per OK. Auf dem Display der Waage erscheint ein Haken-Symbol und der Text «Body Scan ist einsatzbereit».
  11. Die Kopplung ist abgeschlossen. In der Health-Mate-App können Sie anschliessend direkt die Body Scan kennenlernen (So verwenden Sie Body Scan) bzw. Funktionen wie EKG-Aufzeichnung oder Nervengesundheitswert einrichten.

So sieht das in der Health-Mate-App von Withings aus

 © Quelle: Screenshots/PCtipp.ch

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