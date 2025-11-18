Smartes Auto dank Apps von Apple und Google

Ähnlich funktioniert Apple CarPlay, das bereits 2014 eingeführt wurde. Auch hier übernimmt das iPhone die Rechenarbeit und zeigt eine reduzierte Bedienoberfläche im Auto. iPhone-Nutzer fühlen sich sofort zu Hause, weil das Design stark ans iPhone erinnert. Wer ein Android-Handy hat, kann CarPlay nicht nutzen – es ist exklusiv für Apple-Nutzer.

Kabel oder kabellos?

Beide Systeme lassen sich grundsätzlich auch ohne Kabel über Bluetooth oder WLAN nutzen. Voraussetzung ist jedoch, dass das jeweilige Infotainment-System diese kabellose Verbindung unterstützt. In einigen Fällen ist weiterhin ein USB-Kabel erforderlich. Es existieren zudem Adapter, die eine kabellose Nutzung nachrüsten können, sofern das Fahrzeug Android Auto oder Apple CarPlay zumindest per Kabel unterstützt.

Vergleich der Oberflächen

Android Auto und Apple CarPlay sehen sich sehr ähnlich: Eine Startseite zeigt Navigation, Musik und weitere Informationen auf einen Blick. Im App-Menü lassen sich alle kompatiblen Anwendungen öffnen. Beide Oberflächen sind auf eine einfache Bedienung während der Fahrt ausgelegt.

CarPlay setzt auf ein klares, iOS-ähnliches Rasterlayout mit grossen Icons, Bild 3. Der Fokus liegt auf einer reduzierten Darstellung mit klaren Kontrasten und einfacher Bedienung. Nutzer können die App-Anordnung direkt auf dem iPhone anpassen, nicht benötigte Apps ausblenden oder das Standard­layout zurücksetzen. Es stehen verschiedene Hintergrundbilder sowie ein Licht- und Dunkelmodus zur Verfügung.