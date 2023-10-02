So aktivieren Swisscom- und Wingo-User das Visual Voice Mail

Visual Voice Mail (VVM) ist eine viel bequemer zu bedienende Art von Anrufbeantworter fürs Smartphone. Während iPhone-User in der Schweiz bei Swisscom das schon seit Jahren nutzen können, kamen Android-User erst 2020 zum Handkuss, wie wir in dieser News-Meldung berichtet hatten. Erste Anzeichen für die Einführung für Android-Nutzende gab es im Herbst 2021. Bevor Sie allzu laut zu jubeln beginnen, prüfen Sie, ob Ihr Gerät es kann. Die Geräte auf dieser Liste sollten theoretisch kompatibel und von Swisscom unterstützt sein. Dasselbe gilt übrigens auch für Kundinnen und Kunden von Coop Mobile sowie Wingo.

Wenn Sie Wingo-Kundin bzw. -Kunde sind, gehen Sie zur letzten Seite.

Tipp: Falls es nicht funktioniert, obwohl es sollte, lesen Sie auch diesen Artikel.

(Ursprung: Mai 2020, aktualisiert und ergänzt am 02.10.2023)

So richten Sie es ein (Swisscom)

Stellen Sie zunächst sicher, dass überhaupt Anrufe auf der Combox (neu Visual Voice Mail) landen können. Anschliessend prüfen Sie, ob die Option auf Ihrem Handy aktiv ist. Im Einzelnen geht das wie folgt.