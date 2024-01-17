So bauen Sie sich selber Ihren Preisalarm

Sie wissen bereits, welches Gerät Sie unbedingt haben möchten und kennen auch bereits dessen Vorzüge und Nachteile. Ist es aber noch zu teuer? Dann können Sie sich selber Ihren eigenen Preisalarm bauen (ansonsten empfehlen wir unsere Flyer-Checks).

Surfen Sie auf Toppreise.ch Geben Sie das gewünschte Produkt in das Suchfeld ein. Klicken Sie in den Suchergebnissen auf das Produkt. Klicken Sie auf das Glocken-Icon. Nun können Sie eingeben, ab welchem Preis (oder tiefer) Sie gerne alarmiert werden würden. Legen Sie danach noch fest, wie lange Sie auf das Produkt warten wollen (z. B. 3 Monate, 6 Monate oder ein Jahr). Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf Übernehmen.