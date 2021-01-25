Anzeige
Anzeige
Anzeige
bodoky-florian.jpg
Florian Bodoky
25. Jan 2021
Lesedauer 4 Min.

Tipps & Tricks

So machen Sie das Beste aus dem Acrobat Reader

Der Adobe Acrobat Reader DC wird meist nur zum Betrachten von PDF-Dateien verwendet. Dabei könnte er noch viel mehr.
© Quelle: PCtipp.ch

Der Acrobat Reader DC von Adobe ist ein Programm, das auf vielen Computern installiert ist (sofern man keine Alternative wie z.B. Foxit Reader verwendet). Das PDF-Format ist dazu da, dass ein entsprechendes File, unabhängig von Betriebssystem oder verwendeten Textverarbeitungsprogrammen des Nutzers, überall genau gleich aussieht. Im Alltag wird der Acrobat Reader meist nur dazu benutzt, PDF-Dateien zu betrachten. Dabei hat er noch viel mehr nützliche Funktionen an Bord. PCtipp zeigt einige Features und Kniffe für den PDF-Alltag.

Kommentare mitdrucken

Bekanntermassen kann man eine PDF-Datei, beispielsweise mit Text, nicht so ohne Weiteres bearbeiten. Allerdings kann man Kommentare oder Markierungen hinzufügen, Text markieren etc. Allerdings werden diese Kommentare beim Ausdrucken häufig nicht mitgedruckt. Dies kann ganz einfach behoben werden.

© Quelle: PCtipp.ch

1. Öffnen Sie das Druck-Menü (Datei/Drucken oder Ctrl+P).

2. Klicken Sie auf die Option Kommentare zusammenfassen.

3. Drucken Sie das Dokument aus.

Im Dokument selbst wird nun ein gelbes Kommentar-Icon samt Ziffer angezeigt. Auf der Rückseite des Ausdrucks (oder auf einer zweiten Seite), wird nun eine Legende angezeigt, die Ziffer, Kommentar, Autor, Datum und Uhrzeit umfasst.

Dokumente anhängen

Der Acrobat Reader bietet bekanntermassen diverse Kommentar-, Markier- und Gestaltungsoptionen. Allerdings gibt es auch die Möglichkeit, Dokumente an einer beliebigen Stelle im Dokument anzuhängen, beispielsweise Bilder oder Word-Files. Gerade bei gemeinsam genutzten PDF-Dokumenten kann dies hilfreich sein.

© Quelle: PCtipp.ch

1. Öffnen Sie das gewünschte PDF-Dokument. 

2. Öffnen Sie den Reiter Anzeige und via Werkzeuge die Option Kommentieren.

3. Wählen Sie den Punkt Neue Anlage hinzufügen/Datei anhängen aus.

4. Es aktiviert sich ein Stecknadel-Symbol. Klicken Sie es an, gefolgt von der Stelle, an der Sie die Datei einfügen wollen.

5. Es öffnet sich ein Auswahlfenster, in dem Sie die Datei wählen.

6. Wählen Sie die Art, in der die Datei eingefügt werden soll. Sie erscheint damit z.B. im Text als Büroklammer-Symbol.

7. Sind Sie fertig mit dem Einfügen von Anhängen, drücken Sie ein- oder zweimal die Esc-Taste, um den Modus wieder zu verlassen.

Letzte Position im Dokument wiederherstellen

Heutzutage kommt es immer häufiger vor, dass beispielsweise Handbücher nur noch als PDF-Datei beigelegt werden. Bei solchen und anderen sehr umfassenden Dokumenten ist es ziemlich mühsam, beim erneuten Öffnen wieder zu der Stelle zu scrollen, an der man aufgehört hat zu lesen. Deshalb gibt es im Acrobat Reader ein Feature, das ein Lesezeichen setzt. Dies ist per Standardeinstellung allerdings nicht aktiviert. So wird es aktiviert:

© Quelle: PCtipp.ch

1. Wenn Sie ein offenes PDF vor sich haben, öffnen Sie den Reiter Bearbeiten/Einstellungen

2. Öffnen Sie den Menüpunkt Dokumente.

3. Aktivieren Sie das Häkchen bei der Option Letzte Anzeigeeinstellungen beim erneuten Öffnen von Dokumenten wiederherstellen und klicken Sie auf OK.

Haben Sie dies aktiviert, öffnet sich das PDF das nächste Mal an der Stelle, an der Sie aufgehört haben. Auch die Zoom-Einstellungen werden automatisch wiederhergestellt. 

Automatischer Bildlauf und Text aus gesperrten PDFs kopieren

Automatischer Bildlauf

Bei längeren Dokumenten kann es auch ganz schön anstrengend sein, die ganze Zeit zu scrollen. Wenn man dann noch kein Mausrad hat, ist der Fingerkrampf sicher. Aus diesem Grund gibt es den automatischen Bildlauf. Ist dieser aktiviert, scrollt das Dokument ganz langsam, in Lesegeschwindigkeit, vor sich hin.

© Quelle: PCtipp.ch

1. Öffnen Sie den Reiter Anzeige.

2. Wählen Sie den Punkt Seitenanzeige.

3. Aktivieren Sie die Option Automatischer Bildlauf.

Tipp! Scrollt es Ihnen zu schnell oder zu langsam? Erhöhen oder vermindern Sie die Automatische Bildlaufgeschwindigkeit einfach per Pfeil-nach-oben- bzw. Pfeil-nach-unten-Tasten.

Die Option lässt sich von nun an mit der Tastenkombination Shift+Ctrl+H (Umschalt+Strg+H) an- und abschalten.

Text aus gesperrten PDFs kopieren

Hinweise: Der Trick funktioniert leider in der aktuellen Version von Google Chrome nicht mehr.

Vor ein paar Jahren ging es noch: Wollte man Text aus einer PDF-Datei kopieren, in welcher das Kopieren verboten war, liess sich die Datei in Google Chrome öffnen und von dort in eine neue PDF-Datei exportieren. Aus jener war das Kopieren wieder möglich. Es folgt in den nächsten Tagen hier ein Tipp, wie das Vorhaben dennoch wieder klappt.

© Quelle: PCtipp.ch

(Ursprünglich publiziert 22.06.2015, aktualisiert auf aktuelle Adobe-Reader-Version 25.01.2021, Tipp betreffs Google Chrome entfernt 28.01.2021)

Inhalt

Kommentare

PDF Office Software Software & Tools
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
IBM und ETH Zürich entwickeln Algorithmen für KI und Quantencomputing
IBM und ETH Zürich treiben die Entwicklung neuer Algorithmen voran, die KI, klassische Datenverarbeitung und Quantencomputing verbinden. In den nächsten zehn Jahren will man damit gemeinsam komplexe Probleme in Wirtschaft und Wissenschaft effizienter lösen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Buehlmann-sw.png
Christian Bühlmann
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Apple wird 50 und feiert weltweit mit Stars
Apple wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Kultmarke feierte das im März mit einer Reihe von Events in Nordamerika, Europa und Asien. Das sind die Highlights in Bildern:
1 Minute
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare