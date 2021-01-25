So machen Sie das Beste aus dem Acrobat Reader

1. Öffnen Sie das gewünschte PDF-Dokument.

2. Öffnen Sie den Reiter Anzeige und via Werkzeuge die Option Kommentieren.

3. Wählen Sie den Punkt Neue Anlage hinzufügen/Datei anhängen aus.

4. Es aktiviert sich ein Stecknadel-Symbol. Klicken Sie es an, gefolgt von der Stelle, an der Sie die Datei einfügen wollen.

5. Es öffnet sich ein Auswahlfenster, in dem Sie die Datei wählen.

6. Wählen Sie die Art, in der die Datei eingefügt werden soll. Sie erscheint damit z.B. im Text als Büroklammer-Symbol.

7. Sind Sie fertig mit dem Einfügen von Anhängen, drücken Sie ein- oder zweimal die Esc-Taste, um den Modus wieder zu verlassen.

Letzte Position im Dokument wiederherstellen

Heutzutage kommt es immer häufiger vor, dass beispielsweise Handbücher nur noch als PDF-Datei beigelegt werden. Bei solchen und anderen sehr umfassenden Dokumenten ist es ziemlich mühsam, beim erneuten Öffnen wieder zu der Stelle zu scrollen, an der man aufgehört hat zu lesen. Deshalb gibt es im Acrobat Reader ein Feature, das ein Lesezeichen setzt. Dies ist per Standardeinstellung allerdings nicht aktiviert. So wird es aktiviert: