So Daten verschlüsseln auf dem Smartphone

Techniken zur Verschlüsselung von Telefondaten sind nicht mehr nur etwas für Kryptografie-Genies. Heutzutage ist Verschlüsselung ein Begriff, der einem auch im gewöhnlichen Digitalalltag immer mehr begegnet; so auch auf Android-Smartphones und dem iPhone. Für Smartphone-Besitzer bedeutet Verschlüsselung eine starke Barriere zum Schutz privater Daten. Zwar bietet auch die Verschlüsselung keinen endgültigen Schutz, aber richtig angewendet, macht Sie es Hackern nahezu unmöglich, Ihre Daten zu auszulesen. In diesem Beitrag lernen Sie, wie Sie Ihr Smartphone verschlüsseln – und zwar unter Android und iOS.

Warum verschlüsseln?

Hacker kennen viele Tricks, um an private Daten zu gelangen. Ist Ihr Smartphone nicht verschlüsselt, haben die Täter leichtes Spiel, um Ihre privaten Informationen zu lesen, wenn sie diese in die Hände bekommen. Anders sieht es aus, wenn die Inhalte auf Ihrem Gerät verschlüsselt sind.

Verschlüsselung ist der Prozess der Umwandlung von Informationen oder Daten in eine kryptische, also für Dritte unlesbare Form. Einmal verschlüsselt, können die Daten nur mit dem richtigen Verschlüsselungscode wieder entschlüsselt werden. Verschlüsselung schützt also sensible Daten vor unerwünschten Blicken – von persönlichen Inhalten wie Fotos, E-Mails, Dokumenten und Bankdaten bis zu Unternehmensdaten wie Mitarbeiterdaten und andere sensible Informationen über ein Unternehmen.

Gibt es Nachteile?

Langsamere Geräteleistung

Ja, es gibt ein paar Nachteile. Die Vorteile überwiegen die Nachteile aber bei Weitem. Trotzdem möchten wir Ihnen nicht verschweigen, was eine Verschlüsselung an Nachteilen bringen kann.

Bei älteren Geräten mit langsameren Prozessoren oder begrenztem Arbeitsspeicher kann es zu einem langsameren Starten von Apps, längeren Boot-Zeiten, einer schnelleren Entleerung des Akkus und einer insgesamt schwächeren Leistung kommen. Die Einbusse bei der Geschwindigkeit ist allerdings oft so gering, dass sie im Alltag nicht auffällt.

Kompatibilitätsprobleme

Kundenspezifische Apps oder Dienste, die von Unternehmen entwickelt wurden, sind möglicherweise nicht mit verschlüsselten Daten kompatibel, was insbesondere bei firmeneigenen Geräten zu bedenken ist. Dies kommt aber bei modernen Geräten praktisch nicht mehr vor.

Das Vergessen oder Verlieren des Verschlüsselungscodes führt zum Verlust aller Daten auf dem Gerät, ohne dass eine Wiederherstellung möglich ist. Sie können Ihr Gerät nur wieder nutzen, wenn Sie es auf die Werks­einstellungen zurücksetzen – und damit alle Daten unwiderruflich löschen. Bei modernen Smartphones wird als Schlüssel aber oft die gewählte Entsperrmethode genutzt, die Sie sich sicher gut gemerkt haben.

Smartphone verschlüsseln

Für iPhones

Kommen wir nun aber dazu, wie Sie Ihr Smartphone verschlüsseln. Das geht heute fast automatisch und ganz einfach. Dennoch: Lesen Sie zuerst die folgende Anleitung sowie die Fragen und Tipps genau durch, bevor Sie sich ans Verschlüsseln machen. So vermeiden Sie mögliche Probleme.