So ganz einfach Perfekte Screenshots erstellen

Doch wo landen alle diese Screenshots? Frühe Versionen von Windows 11 laden das Bildschirmfoto lediglich in die Zwischenablage und präsentieren Ihnen eine Benachrichtigung. Klicken Sie diese Benachrichtigung an, um das Snipping Tool und damit weitere Optionen zu öffnen. Dort können Sie den gemachten Screenshot auch mit Ctrl+S speichern. Neuere Versionen von Windows 11 lassen es auch zu, das Snipping Tool als App zu öffnen. Zudem wurde eine wichtige Standardeinstellung geändert: Im Snipping Tool unter Einstellungen ist die Option Screenshots automatisch speichern standardmässig aktiviert. So werden Screenshots direkt in der Bibliothek Bilder unter Bildschirmfotos gespeichert. Nachdem Sie einen Screenshot geknipst haben, erhalten Sie im Snipping Tool zudem weitere Optionen, um das Bild einfach zu bearbeiten.

Dazu gehören Werkzeuge wie ein Pinsel, ein Leuchtstift, ein Zuschneidewerkzeug und mehr. Zuletzt können Sie über die drei Punkte rechts oben das Bild in einer weiteren Software öffnen, den Screenshots-Ordner anzeigen oder die Einstellungen einsehen. Besonders interessant bei den Einstellungen ist das automatische Speichern und die Funktion «Mehrere Fenster», mit der Sie mehrere Instanzen von Snipping Tool verwenden können. Auf Wunsch lässt sich sogar die Tastenkombination für Screenshots ändern. Allerdings tut sich da schnell die Büchse der Pandora auf und es entstehen Konflikte mit anderen Funktionen und Programmen.

Für Gamer und mehr – und der Klassiker

Seit Windows 11 ist die Game Bar fester Bestandteil des Betriebssystems. Das Gaming-Overlay unterstützt diverse Funktionen wie Telemetrie, einen Audiomixer und Aufnahmefunktionen. Genau Letztere kann man auch für Screenshots verwenden. Entweder öffnen Sie dafür die Game Bar mitund klicken im Abschnittauf dasoder Sie drücken die Tasten. In normalen Apps ist das nicht nötig, da hier das normale Snipping Tool besser funktioniert,. Allerdings hat Game-Capture durchaus seine Berechtigung. Sie können damit Screenshots in Apps erstellen, die eine Hardware-Beschleunigung im Vollbild verwenden. Grösstenteils sind das Games. Dort ist das Snipping Tool sonst machtlos und Sie sind auf eine Screenshot-Funktion des Game-Herstellers angewiesen oder müssen mühselig über die Zwischenablage gehen.

Tipp: Die Aufnahme über die Game Bar nimmt jeweils nur das aktive Fenster auf. Sie können also auch ausserhalb von Games die Tastenkombination Windowstaste+Alt+PrtSc verwenden, um mit einem Klick das aktive Fenster aufzunehmen. Aber Achtung: Die Aufnahmen landen nicht im selben Ordner wie beim Snipping Tool, sondern in der Bibliothek Videos im Ordner Aufzeichnungen.