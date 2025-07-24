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Luca Diggelmann
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Daniel Bader
24. Jul 2025
Lesedauer 2 Min.

PCtipp-Lifehack

So erkennen Sie Fake News im Netz

Dani Bader gibt Tipps und Tricks, mit denen Sie Falschnachrichten im Netz besser erkennen.
© (Quelle: pctipp.ch)

▬ Inhalt ▬▬▬ 

0:28 Aufklärung

1:00 Fake News erkennen

1:58 Motive prüfen

3:06 Fake News und KI

3:36 Fake News in Social Media

4:09 Anlaufstellen 

▬ Social Media ▬▬▬ 

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