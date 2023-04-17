So erstellen Sie einen eigenen QR-Code

QR-Codes sind einfach überall. Auf Eintrittstickets, auf Visitenkarten oder natürlich auch auf Rechnungen. Aber auch z. B. auf Plakatwänden, wenn die Werbetreibenden die Kunden auf ihre Website locken wollen. Es braucht nur ein Smartphone und eine QR-Leser-App und fertig. So kriegen Sie Ihren eigenen QR-Code: