So finden Sie heraus, ob Ihr E-Mail-Account gehackt wurde

Gehen Sie auf die Webseite https://monitor.firefox.com/ und geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein. Falls Ihr Account gehackt wurde, sehen Sie Details zum Datenleck (im Beispiel MySpace (2016) und Adobe (2013). Sie können über einen Link mehr darüber erfahren. Beispielsweise finden sich Informationen, welche Daten kompromittiert wurden: Mail, Passwort, Passworthinweise, Benutzername etc. Ausserdem ist es möglich, sich bei künftigen Datenlecks warnen zu lassen. Das gilt für mehrere E-Mail-Adressen, wenn Sie ein Firefox-Konto haben. Pro registrierter E-Mail-Adresse werden Sie zur Sicherheit einen Verifizierungslink per Mail erhalten.

Hinweis: Falls Firefox Monitor (oder ein anderes Tool) zu Ihrer E-Mail-Adresse ein Resultat herausspuckt und Sie das Passwort seit dem letzten Vorfall nicht geändert haben, sollten Sie dies umgehend erledigen. Falls Sie das selbe Passwort auch für andere Dienste nutzen (ja, das passiert immer noch häufig), erstellen Sie pro Dienst ebenfalls ein neues. Aktivieren Sie möglichst häufig eine Zwei-Faktor-Authentifizierung.

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HPI Identity Leak Checker und MELANI Check Tool

HPI Identity Leak Checker

Besuchen Sie die Website Identity Leak Checker des Hasso-Plattner-Instituts. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf «E-Mail-Adresse prüfen!». Die Antwort erfolgt dann per E-Mail nach zwei bis drei Minuten. Das hat bei uns sehr schnell geklappt. Pro Tag ist nur eine Antwort-E-Mail pro eingegebener E-Mail-Adresse möglich, wie das Institut schreibt.