12. Nov 2020
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
So fügen Sie die ik.me-E-Mail-Adresse zu Outlook 365 dazu
Haben Sie beim Schweizer Webhoster Infomaniak ein Gratis-Mailkonto eröffnet? So können Sie die digitale Post auch auf dem Smartphone via Microsoft-Outlook-App lesen.
Der Schweizer Webhoster Infomaniak hat einen kostenlosen, in der Schweiz entwickelten und gehosteten E-Mail-Dienst namens ik.me lanciert (PCtipp berichtete). Sie haben eine Infomaniak-E-Mailadresse erstellt und möchten nicht nur am Laptop via Webmail die eintrudelnden Mails lesen. So können Sie auf dem Smartphone diese neue E-Mailadresse zu Ihrer Outlook-365-App hinzufügen.
- Tippen Sie in der Microsoft-Outlook-App oben links auf das Haus-Symbol.
- Wählen Sie hier in der linken Spalte das Briefchen-Symbol mit dem Plus-Zeichen sowie anschliessend Konto hinzufügen (Outlook Exchange, Gmail, iCloud...).
- Falls hier mit einer anderen E-Mailadresse ein Konto gefunden wird, das Sie aber nicht hinzufügen möchten: Entfernen Sie das Häkchen und tippen Sie auf Überspringen.
- Nun können Sie Ihr ik.me-Konto hinzufügen. Tippen Sie Ihre @ik.me-E-Mailadresse ein und auf Weiter.
- Nach einem Moment wird ein Pop-up-Fenster geöffnet. Wählen Sie hier IMAP und tippen Sie auf Weiter.
- Geben Sie das Passwort sowie auf Wunsch einen Anzeigenamen sowie eine Beschreibung an (z.B. Privat oder Büro) ein. Oben rechts tippen Sie anschliessend auf das Häkchen-Symbol.
- Nun haben Sie das Konto verbunden. Zum Testen können Sie von einem anderen Mailkonto eine Testmail an ihre ik.me-Mailadresse schicken. Im Test erhielten wir umgehend die E-Mail via Outlook.
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