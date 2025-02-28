PCtipp Academy
So geht der Bannerdruck beim Brother MFC-J6959DW
Volle Breitseite: Brothers 4-in-1-Multifunktionsgerät MFC-J6959DW ist mit einer Bannerdruckfunktion für übergrosse Poster ausgestattet. Dazu verfügt über das All-in-One-Modell (Drucker, Scanner, Kopierer und Fax) über eine spezielle Rollenzufuhr, die das Bedrucken von Rollenpapier überhaupt erst ermöglicht. Das «Top-Finish» dabei: Die integrierte Schneideeinheit schneidet die Banner am Schluss des Drucks auch gleich automatisch auf die gewünschte Länge zu. Dank der Bannerfunktion erweitert das Tinten-MFG sein Einsatzgebiet stark: Möglich sind das Erstellen von Werbebannern, Postern, Panoramafotos und Schilder. Das Video zeigt (siehe nachfolgender Inhalt des Videos), wie das im Detail geht.
▬ Inhalt ▬▬▬
0:00 Intro
1:00 Brother MFC-J6959DW: Druckkosten, Bannerpapiersorten, Funktionen
3:02 Schritt 1: Druckvorlage erstellen (Layout, Format, Grösse, Schrift)
5:01 Schritt 2: Bannerpapier einlegen, Druckvorlage, Bannereinstellungen
8:20 Schritt 3: Für wen sich Bannerdruck lohnt, Druckergebnis
▬ Mehr Workshops und Praxisartikel zu Brothers MFC-J6959DW ▬▬▬
Hier gehts zum PCtipp-Test des Brother MFC-J6959DW
Hier gehts zum PCtipp-Testcenter-Video des Brother MFC-J6959DW
▬ Social Media ▬▬▬
Folge uns hier:
Kommentare