So geht der Bannerdruck beim Brother MFC-J6959DW

Volle Breitseite: Brothers 4-in-1-Multifunktionsgerät MFC-J6959DW ist mit einer Bannerdruckfunktion für übergrosse Poster ausgestattet. Dazu verfügt über das All-in-One-Modell (Drucker, Scanner, Kopierer und Fax) über eine spezielle Rollenzufuhr, die das Bedrucken von Rollenpapier überhaupt erst ermöglicht. Das «Top-Finish» dabei: Die integrierte Schneideeinheit schneidet die Banner am Schluss des Drucks auch gleich automatisch auf die gewünschte Länge zu. Dank der Bannerfunktion erweitert das Tinten-MFG sein Einsatzgebiet stark: Möglich sind das Erstellen von Werbebannern, Postern, Panoramafotos und Schilder. Das Video zeigt (siehe nachfolgender Inhalt des Videos), wie das im Detail geht.