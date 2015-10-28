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Simon Gröflin
28. Okt 2015
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

So googeln Sie nach einer E-Mail-Adresse

Sie suchen eine E-Mail-Adresse einer Person? Ein kleiner Google-Suchtrick führt manchmal zum Erfolg.
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Sucht man nach einem wichtigen E-Mail-Kontakt, stochert man im Web manchmal lange danach. Ein kleiner Google-Trick kann helfen.

Eine E-Mail ist nicht selten nach folgenden Schemata aufgebaut: hans.muster@musterfirma.ch oder auch h.muster@musterfirma.ch.

Die unbekannten Variablen meistens der Vor- und Nachname plus der exakte E-Mail-Hoster. Ob es sich um einen Schweizer Hoster oder einen Mailprovider mit Endung .com oder .net handelt, kann man ebenfalls herausfinden.

Ein Google-Treffer verspricht folgende Suchanfrage:

Setzen Sie den Platzhalter * ein und reihen Sie mehrere mögliche Suchanfragen aneinander:

hans.muster@*.* hans.muster@*.ch h.muster@*.* h.muster@*.ch

Bei einer privaten E-Mail-Adresse mit beliebigem Nicknamen gestaltet sich die Suche natürlich schwieriger. Es sei denn, man erahnt zur Eingrenzung des Suchresultats häufig verwendete Nicknamen des Kollegen oder man hat zufällig seinen Mail-Hoster Erinnerung.

Viel Erfolg!

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