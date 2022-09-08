So löschen Sie Ihren WhatsApp-Account richtig
Es ist ein weitverbreitetes Missverständnis: Löscht man WhatsApp, ist der WhatsApp-Account weg. Dies ist aber mitnichten der Fall. Das Konto ist noch immer da. Wenn ein Kontakt Sie auf seiner WhatsApp-Kontaktliste sucht, findet er Sie und kann Ihnen auch Nachrichten zukommen lassen. Nur: Empfangen werden Sie diese auf Ihrem Endgerät nicht mehr – weil Sie WhatsApp ja deinstalliert haben.
Im Extremfall kann es noch blöder gehen: Kündigen Sie Ihren Mobilvertrag und «zügeln» die Nummer nicht zum neuen Anbieter, wird die Nummer nach einer Weile wieder freigegeben – und kann theoretisch an einen anderen Kunden gehen. Das Problem dabei: WhatsApp deaktiviert einen inaktiven Account erst nach 45 Tagen. Klar, die Chance ist klein, aber: Falls Ihre Nummer in dieser Zeit weitergegeben wird und der neue Besitzer aktiviert WhatsApp vor dem Ablauf dieser 45 Tage, empfängt er auch die Nachrichten, die eventuell noch an Sie hätten gehen sollen.
Lange Rede, kurzer Sinn: So löschen Sie einen WhatsApp-Account richtig. So gehts unter Android:
- Öffnen Sie das WhatsApp-Einstellungsmenü
- Wählen Sie den Punkt Konto
- Tippen Sie nun auf Mein Konto löschen
- Geben Sie Ihre Nummer ein und tippen Sie auf den roten Meinen Konto löschen-Button
- Gehen Sie in die WhatsApp-Einstellungen
- Tippen Sie auf Account
- Tippen Sie auf Meinen Account löschen
- Tippen Sie Ihre Telefonnummer ein und danach auf den roten Meinen Account löschen-Button
Aufgrund der neuen Menüführung wurde dieser Artikel aktualisiert.
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