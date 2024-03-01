So nutzen Sie FaceTime ohne Apple-Gerät

Videokonferenz-Software gibts wie Sand am Meer – und seit Corona benutzt sie auch jeder. Als relativ einfache Lösung entpuppte sich dabei auch FaceTime. Sie ist auf jedem Apple-Gerät standardmässig enthalten; man muss nichts herunterladen und sich nicht einloggen (da es über die Apple ID funktioniert). Mittlerweile können auch Apple-fremde User FaceTime nutzen. Und zwar als Webdienst. Ohne Software, ohne Registrierung – allerdings nur auf Einladung zu einer FaceTime-Session.

FaceTime-Session starten