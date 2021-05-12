So schneiden die wichtigsten Browser im grossen Privatsphäre-Check ab

Wie auch in der physischen Welt variiert die Definition von Privatsphäre von Nutzer zu Nutzer. Kein Wunder: Der Begriff ist weitreichend und beinhaltet sehr unterschiedliche Dinge, die oft wenig miteinander zu tun haben. Das kann auch für Verwirrung sorgen. Bestes Beispiel dafür sind die «Privatsphäre»-Einstellungen in Facebook. Diese drehen sich um Ihre Privatsphäre anderen Facebook-Nutzern gegenüber. Ihre Privatsphäre gegenüber Facebook oder Werbeanbietern auf der Plattform bleibt davon unberührt. Sie sollten also zunächst folgende Fragen klären:

Welche Daten will ich schützen?

Vor wem will ich mich schützen?

Wie viel Aufwand will ich betreiben?

Haben Sie diese drei Fragen beantwortet, können Sie besser abschätzen, welche Software für Sie am meisten Sinn ergibt.

Beim Webbrowser ist die Frage nach den Daten etwas einfacher als bei Facebook: Alles, was Sie über den Browser erledigen, ist möglicherweise betroffen. Das kann von sozialen Medien über E-Banking bis hin zur Steuer­erklärung reichen. Vor wem Sie sich schützen möchten, umfasst Werbeanbieter, Tech-Giganten, die Browserhersteller, Regierungen oder auch einzelne Websites. Beim Aufwand geht es oftmals um einen Kompromiss. Denn Privatsphäre kommt bei moderner Software oftmals auf Kosten von Funktionalität und benötigt ein gewisses Mass an Arbeit, um umgesetzt zu werden.

Die Grossen

Das Angebot an Webbrowsern ist beinahe endlos. Wir haben uns deshalb auf einige der wichtigsten Vertreter beschränkt. Da wären zunächst die vier «Grossen», also die vier Browser mit den meisten Nutzern. Sie kommen zusammen auf rund 90 Prozent Marktanteil. Dahinter fallen noch etwa 4,5 Prozent auf den veralteten Internet Explorer und etwa 3,5 Prozent auf die drei grössten chinesischen Browser, die bei uns kein Thema sind. Dadurch bleiben nur noch etwa 2 Prozent für den restlichen Markt. Und auch unter den Grossen sind die Machtverhältnisse klar verteilt:

Google Chrome: 69,53 %

Microsoft Edge: 9,71 %

Mozilla Firefox: 7,15 %

Apple Safari: 3,92 %

Das sind die Zahlen für Desktop-Browser laut dem Marktforscher NetMarketShare im Oktober 2020. Zählt man zusätzlich die mobilen Webbrowser dazu, kann vor allem Apple sich verbessern. Folgend die Zahlen der mobilen Webbrowser des Marktforschers StatCounter im November 2020:

Google Chrome: 63,58 %

Apple Safari: 19,19 %

Mozilla Firefox: 3,82 %

Microsoft Edge: 2,97 %

Bemerkenswert an den mobilen Web­browsern ist auch der Marktanteil von Samsung Internet. Mit 3,52 Prozent liegt der Standardbrowser der Samsung-Smartphones auch ohne Desktop-Variante noch vor Edge und nur knapp hinter Firefox. Schauen wir uns nun aber die einzelnen Webbrowser an und wie gut sie die Privatsphäre schützen.

Google Chrome

Verfügbar für: Windows, macOS, Linux, Chrome OS, Android, iOS

Lizenz: proprietär, basierend auf OpenSource-Komponenten

Engines: Blink, V8

Googles Chrome-Browser wurde aus einem Grund populär, Bild 1. Der Browser erschien in einem Markt, in dem das Gros der Anwender mit dem Internet Explorer unterwegs waren, während nerdigere Nutzer sich mit einem vielseitigen, aber tendenziell langsamen Firefox herumschlugen. Chrome war schneller und simpler, perfekt für die damalige Zeit.