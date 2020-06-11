So verwalten Sie die Zwischenablage

Ob Text oder Bild, Windows 10 kann alles in die Zwischenablage befördern. Was aber, wenn Sie zum Beispiel ein Bild und einen Text an einem anderen Ort einfügen wollen? Erst den Text «holen», einfügen und dann noch das Bild? Dafür gibts unter Windows 10 den Zwischenablage-Manager. Kopieren Sie einfach nacheinander alle benötigten Inhalte und rufen Sie dann den Manager auf. Dort sind alle Ihre Inhalte aufgelistet und Sie können sie in beliebiger Folge auswählen. Wie das genau geht, sehen Sie im Video.