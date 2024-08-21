So macht Wandern Spass

Die App der Schweizerischen Rettungsflugwacht (Rega) sollte bei keiner Wanderung fehlen. Geraten Sie in eine Notsituation können Sie mit einem einzigen Tippen die Rega alarmieren, Bild 1.

Die App übermittelt automatisch die GPS-Koordinaten Ihres Smartphones an die Einsatzzentrale der Rega. Diese versucht, Sie via Telefon zu kontaktieren und leitet nach Rücksprache mit Ihnen, die Rettung ein.

Die direkte Übermittlung der Koordinaten spart nicht nur wertvolle Zeit, sondern erleichtert den Einsatzkräften auch die Suche nach Ihnen. Wenn Sie unterwegs sind, können Sie mit der App optional den Live-Standort mit der Rega oder Ihren Kontakten teilen. Sollten Sie verunfallen und nicht fähig sein, einen Notruf abzusetzen, kann so Ihr letzter Standort ermittelt werden.

Damit die App einwandfrei funktioniert, müssen Sie die Standortfreigabe in Ihrem Smartphone aktivieren. Die App fragt danach. Notrufe können ausserdem nur abgesetzt werden, wenn ein schwaches Handy-Signal vorhanden ist. Wenn Sie den Live-Standort eingeschaltet haben, sollten Sie ebenfalls berücksichtigen, dass dies einen höheren Akkuverbrauch verursacht. Es ist deshalb sinnvoll, eine Powerbank auf die Wanderung mitzunehmen.

Verfügbarkeit: iOS und Android

iOS und Android Preis: kostenlos

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