App-Tipps
So macht Wandern Spass
Wandern darf gut und gerne als Schweizer Volkssport bezeichnet werden. Spätestens, wenn die Temperaturen steigen, treibt dies Jung und Alt in die hiesige Bergwelt. Bei vielen ist das Smartphone natürlich immer dabei – vor allem, um das Bergpanorama digital festzuhalten. Doch das Handy kann Sie beim Wandern auch in vielen anderen Belangen unterstützten. Inzwischen gibt es unzählige nützliche Apps für gefühlt jede Wandersituation – von der Wanderkarte über die Wettervorhersage bis hin zur Pflanzenidentifikation. Eine unserer Apps könnte sogar Ihr Leben retten …
Wir haben eine Auswahl spannender und hilfreicher Apps rund ums Wandern für Sie zusammengestellt. Alle Apps laden Sie direkt in Ihrem App-Store auf das Smartphone herunter. Wir haben jeweils angegeben, für welche Systeme die Apps verfügbar sind und ob sie etwas kosten.
Rega
Die App der Schweizerischen Rettungsflugwacht (Rega) sollte bei keiner Wanderung fehlen. Geraten Sie in eine Notsituation können Sie mit einem einzigen Tippen die Rega alarmieren, Bild 1.
Die App übermittelt automatisch die GPS-Koordinaten Ihres Smartphones an die Einsatzzentrale der Rega. Diese versucht, Sie via Telefon zu kontaktieren und leitet nach Rücksprache mit Ihnen, die Rettung ein.
Die direkte Übermittlung der Koordinaten spart nicht nur wertvolle Zeit, sondern erleichtert den Einsatzkräften auch die Suche nach Ihnen. Wenn Sie unterwegs sind, können Sie mit der App optional den Live-Standort mit der Rega oder Ihren Kontakten teilen. Sollten Sie verunfallen und nicht fähig sein, einen Notruf abzusetzen, kann so Ihr letzter Standort ermittelt werden.
Damit die App einwandfrei funktioniert, müssen Sie die Standortfreigabe in Ihrem Smartphone aktivieren. Die App fragt danach. Notrufe können ausserdem nur abgesetzt werden, wenn ein schwaches Handy-Signal vorhanden ist. Wenn Sie den Live-Standort eingeschaltet haben, sollten Sie ebenfalls berücksichtigen, dass dies einen höheren Akkuverbrauch verursacht. Es ist deshalb sinnvoll, eine Powerbank auf die Wanderung mitzunehmen.
- Verfügbarkeit: iOS und Android
- Preis: kostenlos
Komoot
Karten-Apps gibt es mittlerweile unzählige. Doch während sich viele nur auf die Planung von Routen beschränken, will die App namens «Komoot – Wandern und Radfahren» mehr sein. Sie bietet nicht nur eine umfassende Routenplanung, sondern auch Navigation via GPS und sogar eine Community-Funktion.
Bei der Routenplanung gibt es ein Entdecken-Funktion, bei der Sie in vorgegebenen Wanderungen stöbern können, Bild 2. Wenn Sie lieber selbst planen, finden Sie natürlich auch ein umfassendes Routenplaner-Tool. Anschliessend können Sie das Kartenmaterial offline abspeichern, damit Sie ohne Handy-Netz Zugriff haben. «Komoot – Wandern und Radfahren» bietet dabei sogar eine Sprachnavigation an.
Wenn Sie möchten, können Sie Ihre Tour aufzeichnen, damit sich diese später wieder abrufen lässt. Hier kommt ebenfalls der Community-Aspekt ins Spiel: Sie können sowohl geplante als auch aufgezeichnete Touren mit Freunden oder sogar mit der weltweiten Community teilen.
Komoot ist inzwischen für etliche Smartwatches verfügbar. Unterstützt werden bisher smarte Uhren von Amazefit, Apple, Coros, Garmin, Huawei, Polar, Samsung und Suunto. Da «Komoot – Wandern und Radfahren» auch für Fahrrad und Bike-Touren gedacht ist, können Sie die App mit vielen GPS-Geräten verwenden. Ausserdem lässt sich Komoot mit zahlreichen E-Bikes verbinden, sodass sich die Daten direkt auf dem Display Ihres elektrischen Fahrrads anzeigen lassen.
- Verfügbarkeit: iOS und Android
- Preis: kostenlos in der Basisversion, aber mit diversen kostenpflichtigen Premium-Funktionen
Swisstopo
Swisstopo empfiehlt sich für alle, die beim Wandern bezüglich Kartenmaterial lieber klassisch unterwegs sind, aber dennoch ein App nutzen möchten. Die Anwendung ist die offizielle App zum gleichnamigen Dienst des Bundes. Entsprechend ist das Kartenmaterial höchst akkurat.
Mit der App können Sie in einer klassischen Kartenansicht Touren planen und aufzeichnen. Nebst der Tourenplanung gibt es noch etliche nützliche Zusatzinformationen und Hintergrundinfos. Dabei werden ebenfalls die Themen «Velofahren», «Schneesport» und «Aviatik» abgedeckt. Inzwischen bietet Swisstopo zusätzlich interaktive Features, etwa Augmented-Reality-Funktionen. So können Sie beispielsweise mit der Handykamera Berge scannen, Bild 3. Die App zeigt daraufhin direkt auf dem Bildschirm an, wie der entsprechende Berg heisst.
Seit Februar 2024 bietet Swisstopo viele nützliche Informationen zu sogenannten Points of Interests (POIs). Das können zum Beispiel Berghütten, alpine Gipfel oder auch Strassenpässe sein. Die App zeigt zum Beispiel die nächstgelegene Haltestelle, Kontaktdaten, Öffnungszeiten, die Verfügbarkeit von Autoladestationen oder das Wetter vor Ort an.
Die zusätzlichen Daten stammen von diversen Partnerorganisationen. Dazu gehören unter anderem der Schweizer Alpen-Club SAC, MeteoSchweiz, OpenStreetMap und die SBB.
- Verfügbarkeit: iOS und Android
- Preis: kostenlos
MeteoSwissWetter-Apps gibt es heutzutage wie Sand am Meer. Selbst in der Schweiz konkurrieren diverse Anbieter um die Gunst der Smartphone-User. Anwenderinnen und Anwender haben damit die Qual der Wahl. Doch eine App sticht besonders heraus: MeteoSwiss ist sozusagen die Mutter aller Schweizer Wetter-Apps. In der Schweiz läuft sie auf fast fünf Millionen Geräten und ist damit die Nummer 1 unter den hiesigen Wetterpropheten.
Wieso eine Wetter-App in die Liste packen, die ohnehin schon fast alle haben? Weil MeteoSwiss Anfang Jahr eine umfangreiche Aktualisierung erhalten hat. Es ist das grösste Update seit 2016. Dieses bringt nicht nur viele neue Funktionen mit sich, sondern auch ein überarbeitetes, moderneres Design, Bild 4.
Nebst neuen Funktionen hat MeteoSwiss auch die Einstellungsmöglichkeiten aufgeräumt und verbessert. So können Sie Push-Benachrichtigungen nun an einem zentralen Ort verwalten. Auch lassen sich jetzt Beiträge des MeteoSwiss-Blogs durchsuchen.
Ebenfalls finden sich in der App diverse neue Informationen. Für Allergiker gibt es Infos zu Pollen, ausserdem werden umfangreiche Daten zum Klima präsentiert. Für das Wandern spannend ist die Infokachel, welche die UV-Belastung anzeigt. In der Theorie gehören Sonnenbrände so der Vergangenheit an. Ebenfalls eine wichtige Neuerung: Bei Push-Benachrichtigungen zu Unwettersituationen gibt es neu eine Verhaltensempfehlung.
Im Laufe des Jahres soll MeteoSwiss laut Bundesamt für Meteorologie weiter verbessert werden. Unter anderem soll es bei Lokalprognosen Infos zur Sonnenscheindauer und Windböen geben.
- Verfügbarkeit: iOS und Android
- Preis: kostenlos
Pl@ntNetSie kennen das sicher: Sie wandern durch die schöne Schweizer Berglandschaft, sehen ein interessante Pflanze und wüssten gerne, wie diese heisst. Mit der App «Pl@ntNet Pflanzenbestimmung» ist das ganz einfach möglich. Laden Sie ein Foto der Pflanze in die App, sagen Sie ihr, ob es sich um Blätter, Blüten oder den Fruchtstand handelt und schon erfahren Sie, wie das Gewächs heisst, Bild 5.
Die App zeigt den lateinischen Namen an und den Deutschen, wenn einer Verfügbar ist. Ausserdem sehen Sie anhand einer Prozentanzeige, wie wahrscheinlich die Übereinstimmung ist. Das ist vor allem hilfreich, da es manchmal mehrere Treffer geben kann.
Wenn Sie sich einen optionalen Nutzer-Account anlegen, können Sie ausserdem Ihren Pflanzenverlauf speichern, wahlweise mit Standort. In der App gibt es zudem Interessengruppen, denen Sie beitreten können. Dort können Sie Ihre Entdeckungen teilen. Diese Gruppen folgen bestimmten Regeln. So gibt es beispielsweise eine Gruppe, die Pflanzen mit französischem Ursprung sammelt.
Mit der Anwendung helfen Sie sogar dabei, dass die Forschung die Pflanzenwelt besser versteht. Die App stammt von der gleichnamigen, gemeinnützigen Organisation, die von vier französischen Forschungseinrichtungen gegründet wurde. Bilder, die Sie der App zur Identifikation vorlegen, werden von der Organisation zu Forschungszwecken genutzt. Wenn Sie obendrein die Standortbestimmung der identifizierten Pflanze erlauben, hilft das dem Projekt, die Verbreitung von (invasiven) Pflanzen nachvollziehen zu können.
- Verfügbarkeit: iOS und Android
- Preis: kostenlos
BirdLife Schweiz
In den Bergen begegnet man oft einer spannenden Tierwelt. Dazu gehören natürlich auch Vögel. Wenn Sie genauer wissen möchten, mit welchem gefiederten Weggefährten Sie es zu tun haben, hilft der «Vogelführer Birdlife Schweiz» weiter. Mit der App der Tierschutzorganisation BirdLife können Sie Vögel nicht nur visuell, sondern auch anhand Ihres Klangs erkennen, Bild 6. Die App umfasst detaillierte Informationen zu 308 Vögeln, die in der Schweiz vorkommen. Diese enthalten Texte über die Art, Infografiken zum Verbreitungsgebiet, Bilder zum Gelege und Audioclips, wie der Vogel klingt. Ausserdem gibt es zu jedem Vogel ein Videoporträt.
Möchten Sie einen Vogel selbst identifizieren, können Sie das anhand eines Fotos oder dessen Gesang. Für letzteres müssen Sie diesen natürlich erst aufnehmen. Beide Identifikationsmethoden der App arbeiten mit künstlicher Intelligenz.
- Verfügbarkeit: iOS und Android
- Preis: 7 Tage kostenlos, danach 4 Franken im Monatsabo oder 28 Franken im Jahresabo
Schweizer Pärke AppWenn Sie wieder einmal in einem der rund 20 Schweizer Nationalparks wandern gehen, gehört die «Schweizer Pärke App» auf Ihr Smartphone. Mit der offiziellen Anwendung des Netzwerks «Schweizer Pärke» können Sie zwischen etlichen Wanderrouten auswählen, Bild 7. Dabei gibt es verschiedene Routen für unterschiedliche Ansprüche. Der ambitionierte Wanderer wird genauso bedient wie die Familie, die einen gemütlichen Ausflug machen möchte. In der App finden ebenfalls Menschen mit eingeschränkter Mobilität Infos, welche Routen für Sie geeignet sind.
Die «Schweizer Pärke App» erlaubt es Ihnen ausserdem, eigene Routen zu planen, Bild 8. Natürlich könnten Sie dafür Apps wie «Komoot – Wandern und Radfahren» oder Swisstopo nutzen, aber nur mit der offiziellen «Schweizer Pärke App» haben Sie etliche zusätzliche Features. Unter anderem gibt es diverse Zusatzinformationen zu natürlichen, aber auch kulturellen Sehenswürdigkeiten. So zeigt Ihnen die App bei Wanderrouten zum Beispiel Punkte an, an denen Sie einheimische Tiere entdecken können.
Ebenfalls gibt die App an, wo Sie im entsprechenden Nationalpark essen und übernachten können. Dazu gehören auch Campingplätze. Unter anderem sind Infos wie die Adresse, Öffnungszeiten, Anfahrt und Sehenswürdigkeiten in der Nähe aufgeführt.
- Verfügbarkeit: iOS und Android
- Preis: kostenlos
UVI Mate – UV Index Now
Es ist ein Thema, das viele gerne ignorieren, wenn sie wandern gehen: der Sonnenschutz. Doch gerade in den Bergen ist man bei längeren Wanderungen oft Stunden der UV-Strahlung ausgesetzt. Um einen schädlichen Sonnenbrand zu vermeiden, sollte man sich unbedingt regelmässig eincremen oder frühzeitig ein schattiges Plätzchen suchen.
Damit man nicht vergisst, rechtzeitige Schutzmassnahmen zu treffen, gibt es die App «UVI Mate – UV Index Now». Die Vorkehrungen beginnen schon vor der geplanten Wanderung. Die App zeigt an, wie hoch die UV-Belastung in einer Region ist und wann die optimale Zeit ist, um sich dort aufzuhalten, Bild 9. In der App können Sie ausserdem Ihren Hauttyp hinterlegen und wissen so genau, wie lange Ihr natürlicher Schutz anhält.
Ausserdem erhalten Sie Tipps, wie Sie sich nebst dem Eincremen zusätzlich vor UV-Strahlung schützen können.
«UVI Mate – UV Index Now» zeigt Ihnen auch an, wie viele Minuten Sie geschützt sind und erinnert Sie rechtzeitig daran, sich einzucremen oder den Schatten aufzusuchen.
- Verfügbarkeit: iOS und Android
- Preis: kostenlos in der Basisversion, ein Upgrade auf die Pro-Version kostet einmalig 10 Franken
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