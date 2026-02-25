Die Software im Griff unter Windows

Noch nie war es so einfach, Programme zu installieren oder zu deinstallieren wie unter Windows 11. Dennoch kann man über Hürden stolpern – etwa, wie man weiterhin Programme aus dem Netz laden kann, wenn diese nicht im Microsoft Store erhältlich sind. Unsere Wegleitung zeigt Ihnen, wie das geht und gibt Ihnen viele weitere praktische Tipps zum Umgang mit Software.

Apps, Programme, Anwendungen?

Es gibt keinen Unterschied zwischen den drei Begriffen «App», «Programm» und «Anwendung». App ist die englische Abkürzung von Application, was übersetzt Anwendung heisst. War bei Windows früher immer die Rede von Programmen, ist Microsoft inzwischen auch dazu übergegangen, den Begriff Apps in Windows zu verwenden.

Apps aus anderen Quellen

Vielleicht ist in Ihrem Windows-11-System eingestellt, dass Sie nur Apps aus dem Microsoft Store installieren können. Das ist grundsätzlich sinnvoll, da sich dadurch das Risiko reduziert, virenverseuchte Programme einzufangen. Allerdings sind noch immer viele Apps nicht im Microsoft Store erhältlich. Diese müssen Sie via Webbrowser über die Websites der App-Hersteller herunterladen.

Damit das klappt, kontrollieren Sie, ob die Installation aus anderen Quellen als dem Microsoft Store erlaubt ist. Gehen Sie dazu in die Windows-Einstellungen (das Zahnrad­symbol im Startmenü) und dort zu Apps/Apps und Features. Wählen Sie nun unter Quellen zum Abrufen von Apps auswählen die Option Überall – aber vor der Installation einer App warnen, die nicht aus dem Microsoft Store stammt, Bild 1.