1. Aug 2000
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Sonderzeichen einfügen mit Shortcuts
Wie kann man mittels Shortcuts Sonderzeichen in ein Excel-Sheet einfügen, ohne dass der Umweg über die Zeichentabelle gemacht werden muss?
Diesen Umweg müssen Sie wohl vorerst trotzdem noch einigemale in Kauf nehmen. Der Shortcut wird nämlich in der Statusleiste der Zeichentabelle angezeigt.
Diese Shortcuts funktionieren auch in Excel, es gilt nur darauf zu achten, dass auch die gleiche Schriftart eingestellt ist. Wenn Sie beispielsweise ALT+0169 eingeben wird in vielen Schriftarten das Zeichen © angezeigt,
in der Schriftart "Symbol" ist dieser Shortcut jedoch ein Herzchen.
Kommentare