Sonderzeichen erkennen und eingeben

Die Lösung haben wir bei unseren Kollegen beim Com-Magazin entdeckt: Der kostenlose Online-Dienst Shapecatcher.com ist eine kreative Alternative zur mühsamen Suche in der Zeichentabelle. Die Webseite bietet ein Zeichenfenster, in welches Sie einfach per Maus (oder auf dem Handy: Finger) das gewünschte Sonderzeichen hinein malen. Nach dem Klick auf Recognize spuckt die Webseite darunter alle möglichen Vorschläge aus, welches Sonderzeichen Sie hier wohl am ehesten meinen könnten.

Das erkannte Zeichen können Sie entweder kopieren oder über den ANSI- oder Hexadezimalcode einfügen. Ausserdem erklärt die Seite auch, in welchem Teil des Standardzeichensatzes man es findet. Die Suchergebnisse können bewertet werden, was zu einer Verbesserung der Suchergebnisse führen kann. Aktuell stecken in der Datenbank laut Anbieter rund 10'000 Zeichen, die per Eingabeerkennung abrufbar sind.

Nützliche Zusatztipps: Klicken Sie beim gewünschten Resultat auf More Info, dann öffnet sich eine Detailseite zum besagten Zeichen. Wenn Sie es unter Windows künftig direkt eingeben wollen, beachten Sie die Zahl hinter «Codepoint (decimal)», im Beispielbild ist es 222.