Sortierung nach Monat in Access-Bericht

Um die gewünschte Liste nach Geburtsmonat zu erhalten, ist kein zusätzliches Feld nötig. Der korrekte Basiswert für die Sortierung kann direkt mit der folgenden Formel in der Liste "Sortieren und Gruppieren" berechnet werden:

=Monat([Geburtstag])

Die Liste kann über das Menü Bearbeiten eingeblendet werden, falls sie nicht sichtbar ist. Anstelle des Beispiels [Geburtstag] muss ein gültiger Name aus der verwendeten Abfrage oder Tabelle eingetragen werden.