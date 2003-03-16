Spalten Ein-/Ausblenden über Schaltfläche

Damit Sie nun die Spalten sowohl aus- als auch wieder einblenden können, müssten Sie mit 2 Schaltflächen arbeiten, da einer einzelnen Schaltfläche nicht 2 Makros zugewiesen werden können. Ausser, Sie verwenden eine "Umschaltfläche". Diese verhält sich, wenn entsprechend programmiert, wie ein Schalter. Sie kann genau 2 Zustände annehmen, wie z.B. ein Lichtschalter, der entweder eingeschaltet oder ausgeschaltet ist.

Verwenden Sie also am Besten eine Umschaltfläche. Ziehen Sie die Umschaltfläche aus der Toolbox an die entsprechende Stelle in der Tabelle und führen Sie dann einen Doppelklick auf die Umschaltfläche aus, um das Grundgerüst zu erstellen und in den Visual Basic Editor zu gelangen. Dort ergänzen Sie den Code um die fehlenden Zeilen: