Sparen beim Drucken

Drucken kann richtig ins Geld gehen. In der Anschaffung sind viele Geräte zwar recht günstig. Einen einfachen Tintenstrahldrucker, der in Farbe und beidseitig (Duplex) druckt, bekommen Sie heute schon für unter 50 Franken. Selbst Multifunktionsmodelle, die zusätzlich noch scannen oder Faxe verschicken können, kosten nur wenig mehr. Ganz anders sieht es bei den eigentlichen Druckkosten aus. Hier kommt oft eine böse Überraschung, wenn die mitgelieferten Patronen nach nur einer Handvoll Ausdrucke leer sind und die neuen ein kleines Vermögen kosten.

Manche Hersteller statten neue Drucker nur mit halb vollen Patronen aus. Die deutsche Stiftung Warentest hat nachgemessen, wie viel die mitgelieferten Patronen leisten. Bei manchen Modellen waren nach wenig mehr als 200 Seiten in Schwarz-Weiss und etwa zehn Seiten in Farbe bereits die beigelegten Tanks leer.

Gerade bei günstigeren Druckern kostet ein kompletter Satz Patronen nicht selten ungefähr so viel wie das komplette Gerät selbst. Dennoch können Sie mit jedem Drucker im Alltag Geld sparen.

Für die folgenden Tipps haben uns Brother einen Multifunktionsdrucker MFC-J5340DW (Preis etwa Fr. 240) und HP einen Tintenstrahldrucker Envy Inspire 7920e (Preis etwa Fr. 100) bereitgestellt, Bild 1 und Bild 2. Zudem haben wir einen schon etwas betagten Laserdrucker Ecosys FS-1041 von Kyocera für einige der Tipps genutzt.