Sparen mit Vierfach-Abo

Die Einzeltests

Green.ch

Der PCtipp gibt für jeden der neun geprüften Anbieter einen Überblick über dessen All-in-one-Pakete. In den Tabellen haben wir für jeden Anbieter das aus unserer Sicht beste Angebot mit Fokus auf «Festnetztelefonie», «Mobilfunk», «Internet» und «TV» erstellt.

Green.ch profitiert von seiner langjährigen Expertise, was sich in der Nutzerfreundlichkeit seiner All-IP-Dienste widerspiegelt. Die 3-in-1-Kombinationen aus Internet, TV und Telefonie sind für Privatkunden übersichtlich gebündelt. Der Bestellprozess erfolgt über einen assistentengeführten, klaren Schritt-für-Schritt-Ablauf. Aktuell bewirbt Green.ch etwa dauerhaft vergünstigte Internetangebote wie Internet Home XS (Fr. 29.90/Monat) mit bis zu 100 Mbit/s oder Internet Home XL (Fr. 39.90/Monat) mit bis zu 2,5 Gbit/s. Die Konfiguration geht dabei zügig und ohne unnötige Klicks vonstatten. Im Bereich «TV» kann zwischen der Basisoption TV Start und dem umfangreicheren TV Comfort mit rund 260 Sendern gewählt werden. Der Empfang ist wahlweise per App, Web-TV, Chromecast oder über eine separat zu erwerbende TV-Box (einmalig 99 Franken) möglich.

Die Festnetztelefonie, die über die Internetleitung realisiert wird, läuft unter dem Punkt Talk. Hier verbirgt sich eine dreistufige Quasi-Flatrate (S, M oder L stehen zur Auswahl) mit jeweils 3000 Freiminuten monatlich für das Schweizer Fest- und Mobilfunknetz sowie für ausgewählte Länder; Letzteres ist gegen einen monatlichen Aufpreis von Fr 29.90 erhältlich. Ein kostenloser Fritz!Box-WLAN-Router ist in jedem Triple-Angebot enthalten.

Sämtliche Abonnements weisen eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten auf. Ein Mobile-Angebot ist bei Green.ch in diesen Bündeln nicht verfügbar.

Fazit: Green.ch bietet preislich attraktive und stringent aufgebaute Komplettpakete, wobei der Digital-TV-Empfang eine zusätzliche TV-Box-Gebühr nach sich zieht. Mobilfunk fehlt allerdings noch.

Init7

Der Winterthurer Anbieter Init7 konzentriert sich ausschliesslich auf die Glasfasertechnologie und beansprucht für sich «das schnellste Internet der Schweiz». Voraussetzung für die Nutzung ist der obligatorische Glasfaser-Verfügbarkeitscheck auf der Homepage. Die Angebote sind klar strukturiert und geschwindigkeitsoptimiert – unterteilt in die zwei Hauptvarianten Easy7 mit symmetrischen 1/1 Gbit/s (Up- und Download) und das Top-Angebot Fiber7 mit bis zu 25 Gbit/s. Letzteres ist primär für Poweruser angedacht. Kunden, die sich für Easy7 entscheiden, erhalten leihweise eine Glasfaser-Fritz!Box 5530.

Im Bereich TV setzt Init7 auf die Integration von Zattoo TV, wobei verschiedene Versionen zur Auswahl stehen. So kann etwa die Zattoo-Home-Variante gewählt werden, die 300 Sender, 7-Tage-Replay und bis zu vier parallele Streams umfasst. Zudem stehen auch die teureren Zattoo-Versionen Premium oder Ultimate zur Auswahl. Eine direkte Festnetztelefonie-Option wird vom Hersteller zwar nicht angeboten, jedoch vermittelt Init7.ch auf Nachfrage etablierte Lösungen von Dritt­anbietern wie SipCall und Peoplephone. Ein Mobile-Abo ist nicht erhältlich.

Fazit: Init7 überzeugt durch ultraschnelle Glasfaser-Geschwindigkeiten und sehr einfach aufgebaute, preiswerte Angebote, wobei die direkte Integration von Festnetz und Mobilfunk momentan noch fehlt.

iWay

Der Zürcher Provider iWay präsentiert ein schnell überschaubares Quad-Play-Angebot, das sich fast vollständig auf einer einzigen Konfigurationsseite zusammenstellen lässt. Die Tarife sind attraktiv und umfassen sowohl Glasfaser- als auch DSL-Anschlüsse. Über einen Verfügbarkeits-Checker kann schnell festgestellt werden, welche Dienste am Wohnort nutzbar sind. Die Angebote für Internet, TV, Telefonie und Mobile wurden und werden stetig erweitert. Je nach gewählter Kombination wird ein Router, beispielsweise von AVM oder Zyxel, kostenlos leihweise zur Verfügung gestellt. Im iWay-Konfigurator lassen sich Internetgeschwindigkeiten von 20 Mbit/s bis zu 10 Gbit/s auswählen. Beim TV stehen die Varianten Classic 2.0, Premium 2.0 und Top 2.0 zur Auswahl.

Auch die Telefonie bietet drei Pakete: Basic mit Minutentarifen, Flat (pauschal 12 Franken/Monat) für das Schweizer Festnetz und das Top-Angebot Flat Plus (20 Franken/Monat), das zusätzlich Anrufe ins Mobilnetz einschliesst. Leider fehlt eine Flatrate-Option für internationale Festnetzgespräche.

Ein zusätzlicher Anreiz sind der kostenlose Probemonat für Internetdienste sowie zwei weitere Gratismonate. Unterm Strich wird ein Vierteljahr geschenkt.

Mobile-Abos sind bei iWay im Paket buchbar und bieten diverse Optionen für Schweizer Nutzer mit unterschiedlichem Datenbedarf, einschliesslich Roaming-Paketen.

Fazit: iWay überzeugt durch seine einfach durchschaubaren, variablen Angebote mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Migros Mobile

Migros Mobile hält ein einfaches und preiswertes Quad-Play-Angebot bereit. Das Basisangebot für das Zuhause, das Internet Start und die TV-Funktion umfasst, gibt es für Fr. 44.90 pro Monat, wobei die Internetgeschwindigkeit bei maximal 100 Mbit/s liegt. Dieses Paket ist ideal für kleinere Haushalte oder Nutzer mit moderatem Surfverhalten. Festnetztelefonie kann bei minutengenauer Abrechnung dazugebucht werden.

Wer mehr Internettempo will, findet dies im Internet-Max-Angebot. Es bietet eine Geschwindigkeit von bis zu 1 Gbit/s und ist für intensives Streaming und Gaming gedacht. In Kombination mit Fernsehen und der Option VoicePlus für unlimitierte Anrufe in das gesamte Schweizer Fest- und Mobilnetz wird das Paket für Fr. 64.90 pro Monat angeboten.

Erweitern lässt sich dies mit der Option ReplayPlus (Fr. 8.90/Monat) für ein werbefreies 7-Tage-Replay.

Mobile-Abos laufen über das Swisscom-Netz und sind in diversen Abstufungen erhältlich.

Fazit: Die Angebote von Migros Mobile zeichnen sich durch ihre transparente Struktur und günstigen Preise aus, auch wenn die Auswahl an individuellen Komponenten im Vergleich zur Konkurrenz geringer ausfällt.

Quickline

Quickline zeichnet sich durch seine umfangreiche Palette an All-in-one-Paketen aus. Zwei weitere Pluspunkte sind die Nutzung des Swisscom-Netzes, was nahezu eine schweizweite Abdeckung gewährleistet, sowie das äusserst attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis. Quickline sticht zudem durch regelmässige Hardware-Aktionen hervor, bei denen Kunden beim Abschluss eines Internet-Abos etwa eine Playstation 5 oder einen Samsung-Fernseher gratis erhalten oder zu stark vergünstigten Preisen erwerben können.

Interessant für Familien ist das «Familienangebot», das Internet, TV, Festnetz und sogar Mobile-Abos für alle Mitglieder zu einem Pauschalpreis von 99 Franken/Monat bündelt. Die einzelnen Komponenten Internet, TV und Festnetz lassen sich zudem auch individuell über ein Baukastenprinzip direkt auf der Startseite konfigurieren. Das Internettempo reicht von 100 Mbit/s bis zu 10 Gbit/s. Bei «TV» gibt es zwar nur ein Angebot, das hat es aber in sich: Für 15 Franken/Monat enthalten Anwender rund 230 Kanäle, wovon 160 in HD ausgestrahlt werden. Dazu gibt es eine 7-Tage-Replay-Funktion, bis zu 2000 Stunden Aufnahmekapazität und den optionalen Premium-Zugriff auf den Streaming-Dienst onePlus. Bei der Telefonie kann zwischen Basic, Flat CH und Flat EU gewählt werden. Letzteres erlaubt kostenlose Anrufe in Schweizer Fest- und Mobilfunknetze sowie in europäische und westeuropäische Festnetze, nach Kanada und in die USA. Beim Mobile-Angebot können Kunden bereits ab monatlich 14 Franken zwischen verschiedenen Abonnements mit unterschiedlichen Datenvolumina und Roaming-Optionen wählen.

Fazit: Quickline bietet eine immense Vielfalt an Kombi-Paketen, ergänzt durch attraktive Aktionspreise und flexible Mobilfunk-Optionen. Darum haben wir diesen Anbieter zu unserem Testsieger gekürt.

Salt

Salt fokussiert sich bei seinem Kombi-Angebot Salt Home auf einen attraktiven Preis. Das Paket beinhaltet, sofern verfügbar, immer das schnellstmögliche Glasfaserinternet mit bis zu 10 Gbit/s im Up- und Download sowie unlimitierte Anrufe in alle Schweizer Fest- und Mobilfunknetze. Das Gesamtpaket ist günstig (derzeit Fr 49.95 monatlich, zuzüglich einmaliger Aktivierungsgebühren von Fr. 99.90 für Internet und TV) und beinhaltet die Salt-TV-Box (Apple TV). Entscheiden sich Anwender, das Mobile-Abo ebenso bei Salt zu beziehen, reduziert sich das Ganze um 10 Franken.

Zum Fernsehen: Die Replay-Dauer kann optional auf 7 Tage (plus Fr. 3.95 pro Monat) erweitert werden. Wer werbefreies Vorspulen wünscht, zahlt hierfür zusätzlich Fr. 9.95 pro Monat. Eine Erweiterung der Aufnahmekapazität von 500 Aufnahmen auf bis zu 1000 Titel kostet weitere Fr. 3.95 pro Monat. Sämtliche Zusatzoptionen sind flexibel mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende kündbar. Einige der erwähnten TV-Zusatzoptionen sind auch im 10 Franken teureren Home+-Paket enthalten.

Mobile-Abos lassen sich bei Salt nahtlos in das Home-Angebot integrieren und umfassen verschiedene Tarife mit Fokus auf unlimitierte Kommunikation in der Schweiz und je nach Paket auch Roaming-Leistungen.

Fazit: Salt erleichtert potenziellen Kunden die Entscheidung durch die Konzentration auf ein leistungsfähiges All-IP-Angebot zum Tiefpreis. Damit ist Salt unser Preistipp.

Sunrise

Sunrise bietet spannende Angebote, kämpft aber mit der Transparenz in der Menüführung. Am einfachsten gelangt man zu den Up-Home-Angeboten über den Menüpunkt Internet & TV. Bei der Up-Phone-Option werden ausgehende Anrufe nach Minutentarif verrechnet. Bessere Konditionen, insbesondere für Anrufe ins Ausland, lassen sich via Optionen konfigurieren hinzufügen.

Das TV-Angebot umfasst etwa 280 Kanäle und eine 7-Tage-Replay-Funktion. Wer zeitversetztes Fernsehen ohne Werbung geniessen möchte, muss für den Dienst Skip ads zusätzlich Fr 7.90 pro Monat bezahlen, wobei auch diese Option sehr gut versteckt ist.

Eine individuelle Zusammenstellung des Sunrise-Abos ist möglich, führt aber oft zum Verlust der Kombi-Rabatte.

Fazit: Sunrise adressiert mit seinem Home-Paket Anwender, die auf der Suche nach einem ausgewogenen Gesamtpaket sind. Die einzelnen Angebote sind jedoch teils sehr versteckt und werden bei individueller Konfiguration schnell teuer.

Swisscom

Swisscom fasst seine Kombi-Angebote unter dem Begriff Kombi-Abo zusammen. Die Konfiguration ermöglicht eine detaillierte Zusammenstellung mittels Schiebereglern für die Bereiche Internet und Festnetz (in den Grössen S, M, L) sowie TV (in fünf Varianten S bis XL). Leider ist die Preistransparenz während des Bestellvorgangs mangelhaft, da der Gesamtpreis erst am Ende der Konfiguration angezeigt wird. Die Mindestlaufzeit beträgt 24 Monate, wobei Swisscom häufig mit einem stark rabattierten Preis für die ersten 12 Monate wirbt, der sich in der zweiten Hälfte der Laufzeit massiv erhöht. Die Angebote sind nach Internettempo, Umfang des Senderangebots und der inkludierten Festnetztelefonie gestaffelt, wobei die teuersten Pakete Europa bis Nordamerika abdecken. Zusatzkosten fallen für optionale Dienstleistungen an, wie die kostenpflichtigen Teleclub-Zusatzpakete oder erweiterte Festnetztelefonie-Pakete, die den asiatischen oder pazifischen Raum einschliessen. Die Mobile-Angebote von Swisscom sind sehr umfangreich und können nahtlos in das Kombi-Abo integriert werden. Sie bieten diverse Flatrates und Roaming-Optionen.

Fazit: Swisscom offeriert eine Top-Auswahl und Abdeckung, bleibt im direkten Vergleich jedoch teuer. Bemängeln müssen wir nach wie vor die intransparente Preisgestaltung während des Bestellprozesses.

Teleboy

Teleboy nutzt das Swisscom-Netz sowohl für Glasfaser- als auch für Kupferanschlüsse. Der Provider überzeugt durch eine transparente Preisstaffelung und eine ausgezeichnete Angebotsauswahl, wodurch Anwender schnell zum Ziel gelangen. Ein passender Fritz!Box-Router (Glasfaser oder DSL-Modem) wird zu jedem Abo kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Kombi-Optionen des Anbieters unterscheiden sich hauptsächlich im Internettempo, das von 10 Mbit/s bis zu maximalen 10 Gbit/s reicht. Der TV-Dienst kann über verschiedene Geräte und Apps empfangen werden.

Teleboy bietet zudem Mobile-Abos mit einer klaren Struktur und fairen Preisen an, die auf unterschiedliche Nutzerbedürfnisse zugeschnitten sind.

Fazit: Teleboy punktet mit preiswerten und transparenten Kombi-Tarifen und einer schnellen Menüführung, unterstützt durch das Swisscom-Netz und ergänzt durch diverse Mobile-Angebote (hier via Sunrise).

Fazit und All-IP-Angebot

Fazit

Die Preise der Provider sind im Vergleich zum Vorjahr in vielen Bereichen merklich gestiegen: Surfen, Fernsehen, Festnetztelefonie und Mobilfunk werden bei gleichbleibender Leistung und Geschwindigkeit teurer. Wer Komfort wie das Ausblenden von Werbung beim zeitversetzten Fernsehen wünscht, muss noch tiefer in die Tasche greifen. Doch es gibt auch Lichtblicke: Zwei Anbieter stechen besonders hervor: Quickline ist PCtipp-Testsieger, da dieser Provider in seinem Bestellprozess eine vorbildliche Preistransparenz bietet und gleichzeitig eine umfangreiche Auswahl an Konfigurationsmöglichkeiten bereithält. Für Anwender, die auf ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis schauen, ohne auf wesentliche Funktionen verzichten zu wollen, bietet sich Salt an. Unser Preistipp schnürt ein Gesamtpaket, das Internet, TV, Mobilfunk und Festnetztelefonie zu einem attraktiven Preis bündelt.