Speicherort der Excel-/Word-Datei direkt im Explorer öffnen

Oft liegen in dem Ordner, in dem Sie eine Office-Datei gespeichert haben, noch andere Files, die Sie bearbeiten müssen. Darum wäre es doch schick, wenn man aus einer bereits gespeicherten Excel- oder Word-Datei auf direktem Weg ein Explorer-Fenster auf den Bildschirm zaubern könnte, das den Speicherort öffnet.

Und das kann man in Office 365 natürlich. Klicken Sie auf Datei und schauen Sie in der rechten Spalte relativ weit nach unten. Hier gibts bei «Verwandte Dokumente» den unauffälligen Link Dateispeicherort öffnen.