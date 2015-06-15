Spezielle Webseite mit Alternativbrowser im Autostart

Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox: Es ist heute schon fast der Normalfall, verschiedene Webbrowser an Bord zu haben – und diese auch aktiv parallel zu nutzen.

Praktisches Beispiel: Sie wollen Ihre Zeiterfassungswebseite ab Systemstart dauerhaft im Hintergrund laufen haben und möchten nicht, dass diese von gelegentlichen Neustarts Ihres Standardbrowsers tangiert wird.

Lösung: Das geht zum Glück in den drei gängigsten Webbrowsern genau gleich.

Kopieren Sie eine Verknüpfung zum gewünschten Webbrowser beispielsweise auf den Desktop. Das erreichen Sie, indem Sie die bestehende Verknüpfung aus dem Startmenü per Maus mit gedrückter Ctrl-Taste dorthin ziehen. Falls Sie keine Verknüpfung finden, öffnen Sie den Programmordner des jeweiligen Webbrowsers und ziehen mit der rechten Maustaste eine Verknüpfung zur Hauptprogrammdatei des Browsers auf den Desktop. Auf einem 64bit-System liegen die Pfade und Hauptprogrammdateien der drei Browser meist hier:

C:\Program Files\Internet Explorer\, Dateiname: iexplore.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\, Dateiname: firefox.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\, Dateiname: chrome.exe