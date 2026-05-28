Spielerisch am Mac: iPhone- und iPad-Games

Games gehörten noch nie zu den Kernkompetenzen des Macs, doch die Situation hat sich gebessert. Da sich die Prozessoren in den Mobilgeräten und in den Macs dieselbe Architektur teilen, sind grundsätzlich auch iPad-Spiele auf einem MacBook oder einem anderen Apple-Rechner spielbar. Es gilt nur noch, die Feinheiten für ein optimales Spielgefühl auszuloten.

Grundsätzlich ist jede iOS- oder iPadOS-App auf Macs mit M-SoC (System on a Chip) kompatibel – also auf allen Macs mit M1 oder neuer. Es bleibt jedoch dem Hersteller überlassen, ob er diese Doppelnutzung zulässt. So wäre das allseits beliebte Candy Crush auch auf dem Mac lauffähig; doch weil das vom Hersteller nicht gewünscht ist, wird das Spiel gar nicht erst zum Download angeboten.

Kompatible Spiele finden

Mobile-Games werden auch am Mac im App Store geladen. Doch leider ist es nicht möglich, die Auswahl bequem durchzublättern. Stattdessen muss ein Spiel am iPhone entdeckt und anschliessend im App Store am Mac gesucht werden. Dazu wird das Suchfeld ganz links oben bemüht, Bild 1 A. Ein Klick auf iPhone- & iPad-Apps B reduziert die Auswahl auf die kompatiblen Mobile-Games. Sämt­liche Spielregeln des App Stores, wie zum Beispiel In-App-Käufe oder Abos, behalten am Mac weiterhin ihre Gültigkeit.