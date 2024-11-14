Mehr Spielspass

Zunächst ein paar Grundlagen: Wir verwenden für unsere drei Gaming-Sets jeweils vier Peripheriegeräte: eine Tastatur, eine Maus, einen Controller und ein Headset. Maus und Tastatur sind fürs PC-Gaming in fast allen Fällen unabdingbar. Controller und Headset werden nicht für alle Bedürfnisse benötigt. In ein gut abgerundetes Gaming-Set-up gehören diese aber auch.

Wie so oft gilt: Die Bedürfnisse sind individuell. Wir haben pro Set jeweils ein oder maximal zwei Geräte ausgewählt, die vergleichsweise vielseitig sind. Je nachdem, welche Games Sie wie spielen, wie kompetitiv Sie sind oder wie viel Zeit und Geld Sie investieren möchten, können sich die Ansprüche und der Wert einzelner Geräte stark verändern.

Komfort und Tempo gehören bei den Eingabegeräten zu den wichtigsten Aspekten. Maus, Tastatur und Controller sollen bequem in respektive unter den Händen liegen und angenehm zu drücken sein. Wer ständig gegen seine Peripherie kämpfen muss, hat keine Energie für die wichtigen Dinge mehr. Das Tempo sollte dabei so schnell wie möglich sein, um die Verzögerung (in der Fachsprache «Input Lag») zwischen der Fingerbewegung und Reaktion des Spiels so klein wie möglich zu halten.

Beim Headset ist ebenfalls der Komfort wichtig; der ist allerdings sehr individuell. Einfacher zu bewerten sind Klang und Funktionsumfang, wobei sich die meisten Headsets in ähnlichen Gefilden bewegen. Gut zu wissen: Auch beim Klang ist die Latenz von Bedeutung. Wer etwa mit Bluetooth-Kopfhörern spielt, bekommt akustische Informationen später zu hören als mit einem Kabel- oder Funk-Headset.

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Einsteiger-Set

Tastatur: Ducky One 2 Mini (Fr. 60.–) oder Corsair K55 Pro (Fr. 55.–)

Ducky One 2 Mini (Fr. 60.–) oder Corsair K55 Pro (Fr. 55.–) Maus: Razer DeathAdder Essential (Fr. 26.–) oder Logitech G305 Lightspeed (Fr. 46.–)

Razer DeathAdder Essential (Fr. 26.–) oder Logitech G305 Lightspeed (Fr. 46.–) Controller: Microsoft Xbox Wireless Controller (Fr. 50.–)

Microsoft Xbox Wireless Controller (Fr. 50.–) Headset: HyperX Cloud Alpha (Fr. 55.–)

HyperX Cloud Alpha (Fr. 55.–) Gesamtkosten: Fr. 186.– bis Fr. 211.–

Soll das Gaming-Set-up günstig sein, müssen Kompromisse her. Im Einsteigersegment geht es oft darum, die Features der angebotenen Geräte zu vergleichen und Prioritäten zu setzen. Müssen es unbedingt mechanische Tasten sein? Wie wichtig ist das «kabellos» bei der Maus? Sind steuerbare LEDs zentral?

Diesen Kompromiss finden wir schon beim ersten Gerät: der Tastatur. Unsere zwei Vorschläge kosten ähnlich viel, haben aber ganz andere Prioritäten. Die Ducky One 2 Mini bietet mechanische Cherry-MX-Switches (das sind die Schalter unter den Tasten) für perfekte Haptik, Bild 1. Dafür ist die Tastatur nur im Mini-Format und bietet fast keine Extras wie Makrotasten oder einfach zugängliche Mediensteuerung. Dies findet man bei der Corsair K55 Pro, einer Vollformattastatur mit vielen Extras, aber Membrantasten, Bild 2. Je wichtiger die mechanischen Tasten in Ihrer Prioritätenliste sind, desto eher werden Sie zur Ducky-Tastatur gezogen. Rücken neben Gaming auch weitere Aktivitäten in den Vordergrund, bietet die Corsair eventuell mehr.