Spotify-App
Spotify: abgespielten Song mit Musixmatch-Songtext überlagern
Gestern berichteten wir darüber, dass Spotify künftig die kompletten Lyrics während dem Abspielen eines Songs anzeigt. Falls Sie sich auf diese Funktion freuen – beispielsweise zum Mitsingen –, das Feature aber noch nicht bei Ihnen angekommen ist, können Sie in der Zwischenzeit mit der Musixmatch-App den vollständigen Songtext über das Spotify-Lied legen. Die Musixmatch-App ist sowohl für Android als auch iOS sowie für den Desktop verfügbar.
- Laden Sie die Musixmatch-App herunter.
- Registrieren Sie sich (oder melden Sie sich an).
- Sie erhalten eine E-Mail, um Ihre E-Mail-Adresse zu verifizieren. Klicken Sie dort auf Verify account.
- Öffnen Sie Musixmatch und tippen Sie auf Mit Spotify verbinden. Erlauben Sie das Öffnen der Spotify-App und klicken Sie auf Ich stimme zu (Sie müssen Musixmatch z.B. autorisieren, Ihre Spotify-Kontodaten und Aktivitäten aufzurufen).
- Wenn Sie den Musixmatch-Songtext in der Spotify-App angezeigt bekommen möchten, muss ausserdem die Berechtigung zur Überlagerung erteilt werden.
- Unter Android sehen Sie danach (wenn beide Apps geöffnet sind) rechts das Musixmatch-Icon. Tippen Sie darauf und starten Sie einen englischsprachigen Song, z.B. Bad Guy von Billie Eilish.
- Nebst Originaltext können Sie zudem auch eine Deutsche Übersetzung anzeigen lassen.
Hinweis: Dies wurde mit einem Android-Smartphone (Android 9.1) und einem Spotify-Premium-Account durchgeführt. Unter iOS können Sie dafür die Musixmatch-App nutzen, wenn Sie die genannten Berechtigungen erteilen.
Eine Alternative ist übrigens Genius. Spotify ist schon vor längerer Zeit mit der Musik-Plattform eine Partnerschaft eingegangen. Mit Genius erfahren Sie mehr zu den Geschichten hinter einem Song. Das Feature ist meines Wissens nur auf Englisch und für ausgewählte Songs verfügbar. Mehr dazu finden Sie hier.
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