Spotify: abgespielten Song mit Musixmatch-Songtext überlagern

Hinweis: Dies wurde mit einem Android-Smartphone (Android 9.1) und einem Spotify-Premium-Account durchgeführt. Unter iOS können Sie dafür die Musixmatch-App nutzen, wenn Sie die genannten Berechtigungen erteilen.

Eine Alternative ist übrigens Genius. Spotify ist schon vor längerer Zeit mit der Musik-Plattform eine Partnerschaft eingegangen. Mit Genius erfahren Sie mehr zu den Geschichten hinter einem Song. Das Feature ist meines Wissens nur auf Englisch und für ausgewählte Songs verfügbar. Mehr dazu finden Sie hier.