Sprachen einfach lernen mit Apps und Websites

Das Internet, mobile Apps und nun auch noch die künstliche Intelligenz (KI) bieten zahlreiche neue Möglichkeiten zum Erlernen und Verbessern einer fremden Sprache. Bislang war es meist üblich, sich zum Beispiel zum Lernen einer Sprache wie Englisch, Italienisch oder auch Koreanisch an einer privaten Sprachschule oder einer Volkshochschule anzumelden und dort unter Anleitung eines Lehrers in kleinen Gruppen mit Fokus auf Grammatik und Struktur zu lernen. Das ist der klassische Weg, den wohl die meisten kennen und gehen.

Bereits mit Apps wie Duolingo hat sich das jedoch geändert. Mittlerweile sind zahlreiche weitere Anwendungen und Dienste dazugekommen, die auf moderne Lernkonzepte wie Gamification, Spaced Repetition und Comprehensible Input setzen. Diese Methoden bieten im Vergleich zum klassischen Lernen deutlich mehr Flexibilität. Das heisst, Sie können damit jederzeit und überall in dem von Ihnen gewünschten Tempo lernen und müssen sich nicht an die Geschwindigkeit einer Gruppe oder die Vorgaben eines Lehrers halten. Mit dem Smartphone in der Tasche haben Sie Ihre Sprachschule immer dabei.

Alternative Methoden

Wo klassische Methoden in der Regel auf festgelegten Tests und Noten basieren, bieten die neuen Konzepte Spass, Spiele und viele Erfolgserlebnisse. Statt immer nur Vokabeln und Grammatik zu pauken, versuchen sie das natürliche Sprachverständnis durch gezielte Wiederholungen und intensiven Input zu fördern. Wer sich mit der Thematik weiter beschäftigen will, dem empfehlen wir das Buch «Fluent Forever: How to Learn Any Language Fast and Never Forget It» von Gabriel Wyner.