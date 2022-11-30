Was stand in der ersten SMS?

Am 3. Dezember 1992 wurde die erste SMS (Short Message Service) durch den Softwareprogrammierer Neil Papworth von einem Computer an ein Handy ins britische Vodafone-Netz verschickt. Der Empfänger war sein Kollege Richard Jarvis. Papworth hatte als Entwickler und Testingenieur an der Entwicklung eines Short Message Service (SMS) für den Kunden Vodafone gearbeitet. Zu Beginn waren die Textnachrichten auf 160 Zeichen begrenzt. Die erste verschickte Kurznachricht der Welt benötigte nur 15 Zeichen und enthielt den schlichten Text: «Merry Christmas».

«1992 hatte ich keine Ahnung, wie populär SMS werden würden und dass daraus Emojis und Messaging-Apps entstehen würden, die von Millionen genutzt werden», wird Papworth in einem Vodafone-Blog zitiert, der 2017 anlässlich des 25-Jahre-Jubiläums entstand.