Standard-Apps in Android ändern

Beim Öffnen eines Links oder einer Datei bietet Ihnen Ihr Android-Smartphone oder -Tablet mehrere Apps an, sofern dafür mehrere zur Verfügung stehen. Sobald Sie einmal sinngemäss «immer mit X öffnen» gewählt haben, fällt diese Wahl natürlich flach. Wie ändern Sie das nachträglich wieder?

Wir haben es uns auf einem reinen Android 12 und auf einem Samsung-Gerät mit Android 13 angeschaut. Es funktioniert auf neueren Geräten mit diesen Android-Versionen ähnlich.

Das Problem: Aber für alle Geräte gilt, dass Sie die Standard-App auf zwei verschiedene Arten ändern können oder sogar tricksen müssen, wenn Sie zum Beispiel jedes Mal gefragt werden wollen, mit welchem Browser ein Link zu öffnen sei. Für welche Arten von Apps welche Möglichkeiten bestehen, zeigen wir auf den Folgeseiten.

Unter Variante 1: Standard-System-Apps wie Anrufer-ID-App, digitale Assistenten, Anrufweiterleitung, Browser-App (nur Wechsel), SMS-App, Start-App (Launcher) und Telefon.

Unter Variante 2: Standard-App für bestimmte Dateitypen, z. B. Bilder.

Unter Variante 3: Was, wenn man bei Weblinks jedes Mal nach dem gewünschten Browser gefragt werden will?

Variante 1: Standard-System-Apps

Es gibt systemnahe Apps, von denen auf den meisten Android-Geräten mindestens eine installiert ist. Das betrifft Apps, die Ihnen anzeigen, wer anruft (Anrufer-ID-App), die Wahl des digitalen Assistenten (sofern Sie einen nutzen), für die Anrufweiterleitung, die Browser-App (nur Wechsel), die SMS-App, den Launcher (Start-App) und die standardmässig zu verwendende Telefon-App.

So gehts: Öffnen Sie die Einstellungen-App und gehen Sie darin zu Apps/Standard-Apps. Hier finden Sie die App-Kategorien aufgelistet, für die Sie eine andere als Standard festlegen. Tippen Sie etwa die SMS-App an, können Sie auf eine andere App umschalten, sofern eine weitere installiert ist, die mit SMS etwas anfangen kann.