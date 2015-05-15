Standardschrift in LibreOffice Calc ändern

Problem: Im LibreOffice Writer kann man die Grundschriftart recht einfach ändern: Optionen/LibreOffice Writer/Grundschriftarten – und danach nach Herzenslust die Schriften festlegen. Was in der LibreOffice-Textverarbeitung so schnell klappt, funktioniert leider in der zugehörigen Tabellenkalkulation Calc nicht so simpel.

Lösung: Hier müssen Sie zu einer Vorlage greifen. Aber auch das ist keine Hexerei. Öffnen Sie ein neues, leeres Calc-Dokument und markieren Sie alle Zellen mit Ctrl+A. Wählen Sie oben die gewünschte Schriftart und -grösse aus.