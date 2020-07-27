27. Jul 2020
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Standardsuchmaschine von Microsoft Edge ändern
Microsoft setzt bei seinem Browser auf Bing. So ändern Sie die Suchmaschine beispielsweise auf Google oder DuckDuckGo.
Wer den neuen Edge-Browser von Microsoft installiert, erhält standardmässig dessen Suchmaschine Bing vorgesetzt. Auch wenn die Einstellung nicht ganz leicht zu finden ist: Sie können die Standardsuchmaschine ändern. Via Desktop geht dies folgendermassen:
- Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Symbol (oben rechts) und wählen Einstellungen.
- Unter Datenschutz und Dienste findet sich – ganz unten – der Menüpunkt Adressleiste. Hier können Sie unter anderem die Standardsuchmaschine ändern.
- Nun können Sie beim Menüpunkt In Adressleiste verwendete Suchmaschine via Drop-down-Menü wählen zwischen DuckDuckGo, Google und Yahoo. Standardmässig sind nur diese drei als Alternative zu Bing verfügbar, beispielsweise Qwant findet man nicht. Allerdings kann man dies ändern, siehe Schritt 4.
Hinweis: Beide Einstellungen haben leider keinen Einfluss auf die Webseite Neuer Tab. Hier wird unterhalb noch immer Bing angezeigt.
Tipp: Wer sich anmeldet, kann seinen Handy-Browser synchronisieren lassen.
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