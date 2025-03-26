Die Standortvorteile beim Datenschutz

Wenn es um die Sicherheit sensibler Unternehmensdaten geht, ist die zweitbeste Lösung bereits die schlechteste. Der PCtipp hat drei Schweizer Hoster bezüglich des Standortvorteils Schweiz sowie ihrer Sicherheitsmassnahmen in ihren Rechenzentren befragt. Lesen Sie im Interview ausserdem, wie sich deren Hosting mit der Schweizer und europäischen Datenschutzverordnung verträgt.

Warum ist der Hosting-Standort von grosser Bedeutung?

Mauro Landolt, Head of Communication von Hostpoint: Je nachdem, in welchem Land die Daten gespeichert werden, unterliegen sie unterschiedlichen Datenschutzgesetzen und rechtlichen Rahmenbedingungen. Insbesondere Unternehmen, die mit sensiblen Daten arbeiten, sollten sich mit der Rechtslage im Hosting-Land auseinandersetzen. Das im vergangenen Jahr in Kraft getretene revidierte Datenschutzgesetz (DSG) unterscheidet sich beispielsweise in einigen Punkten von der Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union (DSGVO) oder von den Datenschutzgesetzen, die etwa in den USA gelten.

Marius Meuwly, CEO von Hosttech: Kunden, die geschäftskritische Daten haben, wollen erfahrungsgemäss ihre Daten in dem Land hosten, in dem ihr Firmensitz liegt. Das ergibt aus Sicherheitsgründen Sinn – man weiss, wo die Daten gespeichert sind und es gilt die Rechtsprechung des entsprechenden Landes. Zudem hat man schnellere Antwortzeiten bei technischen Problemen.

Wie schützen Sie die Daten ihrer Kunden?

Thomas Jacobsen, Communication & Marketing Manager von Infomaniak: Bei Infomaniak werden die Daten, die wir verarbeiten, niemals als Profitquelle genutzt. Das unterscheidet uns von grossen Internetkonzernen oder Anbietern, die ihre Lösungen weiterverkaufen. Die Daten unserer Kunden werden ausschliesslich in der Schweiz gehostet, mit Open-Source-Software oder Software, die in der Schweiz entwickelt wurde. Dies geschieht in voller Übereinstimmung mit dem neuen Schweizer Datenschutzgesetz (nLPD) und der Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union (DSGVO).