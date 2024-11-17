Starke Rechner - PCtipp zeigt aktuelle Hochkaräter

Auch 2024 spielen Power-PCs, wenn es um Geschwindigkeit, Ausstattung und vielseitige Anschlussmöglichkeiten geht, gross auf. Signifikante Vorteile dieser Desktop-PCs sind die grosse Speicherkapazität, die Zahl der integrierten USB-Schnittstellen sowie eine massive Grafik- und Prozessorleistung, mit der sich ausser leistungshungrigen Anwendungen wie Videoschnitt, Grafikbearbeitung oder Musikproduktion ebenfalls aktuelle Spiele in HD-Auflösungen und mit einem Höchstmass an Detailtiefe flüssig spielen lassen; das heisst, es lassen sich mindestens 60 Bilder pro Sekunde darstellen.

Genauso wichtig sind mittlerweile für viele Nutzer Verarbeitung, Design oder Aufrüstmöglichkeiten. Ist Letzteres gewährleistet, lässt sich der PC etwa um mehr Arbeitsspeicher oder Nutzspeicher erweitern.

Spitzenausstattung kostet

Bei den Top-Modellen unter den Tower-PCs kommen nicht nur hochwertige und neuste Komponenten wie Prozessoren oder Grafikkarten zum Einsatz. Geprotzt wird auch mit einem massiven Speicher – sowohl beim Nutzspeicher in Form von 1 bis 4 Terabytes als auch beim Arbeitsspeicher. So kommen etwa bei unserem Testsieger, dem HP Omen 45L GT22-2740nz rund 32 GB RAM zum Einsatz.

Ausserdem gehört eine effiziente Wasserkühlung bei allen fünf Tower-PCs zur Grundausstattung, um den hitzigen und stromhungrigen Prozessor in Zaum zu halten.

Das schlägt allerdings auf den Preis: Das günstigste PC-Modell im Testfeld – unser Preistipp Medion Erazer Hunter X30 – kostet 2199 Franken. Der teuerste Rechner ist unser Testsieger HP Omen 45L GT22-2740nz; dieser geht für 3390 Franken (siehe Tabelle, im letzten Teil) über den Ladentisch. Es ist das einzige Modell, das über 3000 Franken kostet.

In dieser Kaufberatung treten insgesamt fünf aktuelle Power-Rechner an, und zwar allesamt im Tower-Gehäuse. Sie stammen von den Herstellern Acer, Asus, HP, Joule Performance und Medion (siehe Box auf der linken Seite). Ausser der Tower-Form ist das gemeinsame Merkmal eine transparente Seitenwand, die sämtliche Rechner haben und Anwendern einen genauen Blick ins Innere der Hochleistungsmaschinen gewährt. Vier der fünf Rechner sind mit Windows 11 in der Home-Variante ausgestattet. Das Gerät vom Schweizer PC-Bauer Joule Perfomance wird mit der Pro-Variante ausgeliefert.