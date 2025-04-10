Ein starkes Wi-Fi-Netz dank Mesh

Ein eigenes Mesh-Netzwerk aufzubauen, ist einfach und schnell erledigt, da die Inbetriebnahme immer nach ähnlichem Schema erfolgt: Im ersten Schritt wird die herstellereigene App auf dem Smartphone oder Tablet installiert. Nach dem Start und der erforderlichen Registrierung führt ein Assistent den Anwender Schritt für Schritt durch den Prozess der Inbetriebnahme. Dabei wird die Basis des Mesh-Systems direkt mit dem Internetanschluss (falls die Basis ein Modem umfasst) oder per LAN-Kabel mit dem Router-Modem des Internetproviders verbunden.

Danach werden alle weiteren Mesh-Adapter (Satelliten genannt) mithilfe der App installiert; sprich synchronisiert und in der Wohnung für einen optimalen Empfang positioniert. Die App stellt dem Anwender für den optimalen Aufstellort nicht nur die entsprechenden Daten bereit, sondern hilft ihm auch, klassische Funktionen wie das Gästenetzwerk oder eine Kindersicherung nach Wunsch einzurichten und anzupassen.

Insgesamt vergehen vom ersten bis zum letzten Schritt in der Regel knapp 30 Minuten. Danach ist das Netzwerk betriebsbereit und fix fertig eingerichtet.

Wichtig zu wissen: Das «kleinste» Mesh-Set besteht aus einem Basis-Router und einem Satelliten. Mittels weiterer Satelliten lassen sich grossflächige Mesh-Netzwerke aufbauen, die über mehrere Stockwerke und Räume ein stabiles und schnelles Netzwerk respektive Internet bieten.

Drei Mesh-Lösungen

Wir haben für diese Kaufberatung drei Mesh-Sets der bekannten Hersteller AVM, Netgear und TP-Link ausgewählt.

Mit DSL-Router-Modem: Beim AVM-Set haben wir für die Basis das Wi-Fi-7-Router-Modem Fritz!Box 7690 ausgesucht. Daran gekoppelt sind zwei Fritz!Repeater 1200 AX. Mehr gleich nachfolgend.

Beim AVM-Set haben wir für die Basis das Wi-Fi-7-Router-Modem Fritz!Box 7690 ausgesucht. Daran gekoppelt sind zwei Fritz!Repeater 1200 AX. Mehr gleich nachfolgend. Ohne Router: Netgears Orbi-770-Set besteht aus zwei Wi-Fi-7-Knoten, die hinter einem beliebigen Router-Modem per LAN-Kabel angeschlossen werden. Mehr in Teil 2.

Netgears Orbi-770-Set besteht aus zwei Wi-Fi-7-Knoten, die hinter einem beliebigen Router-Modem per LAN-Kabel angeschlossen werden. Mehr in Teil 2. Mit 5G-Router: Das Letzte im Bunde ist TP-Links Mesh-Set, das mit dem Deco BE65-5G einen 5G-Router umfasst und via Nano-SIM-Karte den Internetzugang bereitstellt. An diesem Wi-Fi-7-tauglichen 5G-Router haben wir das Deco-BE65-Mesh-Doppel angeschlossen. Durch den mobilen 5G-Router ist die TP-Link-Kombination als Lösung auf dem Land oder überall dort geeignet, wo kein Glasfaser-/DSL-Kabel verlegt ist. Mehr in Teil 3.

Lösung 1: mit VDSL-Modem

Diese Lösung empfiehlt sich, wenn Sie nicht den Internet-Router des Providers nutzen möchten oder die speziellen Funktionen der Fritz!Box wie die DECT-Anlage ins Auge fassen. Denn bei unserem Mesh-Triple mit integriertem Internetmodem kommt AVMs aktuelle Fritz!Box 7690 zum Einsatz. Was den Wi-Fi-7-fähigen VDSL-Modem-Router besonders macht, sind die Smart-Home-Funktionalitäten sowie die DECT-Funktion mit Telefonanlage. Ergänzt wird die Basis um die beiden Fritz!Repeater 1200 AX, um die Reichweite im Mesh-Netzwerk zu vergrössern. Natürlich kann das Mesh-Triple-Set auch um weitere AVM-Repeater der 6000er- und 3000er-Modellreihe erweitert werden.

Zur Inbetriebnahme: Zuerst werden die AVM Fritz!Box 7690 und danach die beiden Fritz!Repeater 1200 AX installiert. Grundsätzlich gilt: Bei der Installation führt immer der Assistent des jeweils zu installierenden Geräts in leicht nachvollziehbaren Schritten durch die Einrichtung. Dabei werden die beiden Repeater bei der Installation automatisch ins AVM-Mesh-Netz eingebunden.

Für Tablets und Smartphones bietet AVM dazu kostenlose Apps an. Sämtliche WLAN-Einstellungen der Fritz!Box wie die Zugangsdaten und der Gastzugang können anschliessend von allen WLAN-Geräten im Heimnetz direkt genutzt werden.

Schöne Zugabe: Mit an Bord sind bei der 7690-Basis selbstverständlich eine Telefonanlage mit einer detaillierten Rufbehandlung sowie Smart-Home-Funktionen inklusive ZigBee-Unterstützung, um entsprechende Endgeräte zu schalten (etwa LED-Birnen, Thermostat, Türöffner etc.). Und auch ein externer Massenspeicher respektive Drucker lässt sich über einen USB-3.0-Anschluss mit dem 7690er-Router verbinden.

Fazit: Das AVM-Triple bestehend aus Fritz!Box 7690 und den beiden Fritz!Repeatern 1200 AX ist ein preiswertes Mesh-System mit hohem Tempo und grosser Reichweite. Neben der einfachen Installation bietet das Mesh-Triple nützliche Smart-Home-Funktionalitäten und clevere Extras wie eine Telefonanlage.