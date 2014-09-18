Steckkarte kürzer als PCIe-Slot: Läuft das?

Lösung: PCI Express (kurz PCIe) gibts in verschiedenen Varianten. Die Steckplätze unterscheiden sich auf den ersten Blick aber nur in der Länge - und damit in der Bandbreite. Oft haben Mainboards einen Slot der Länge x1 und manchmal mehrere der Länge x16. Die Steckplätze sind aber zum Glück abwärtskompatibel.

Wenn es sich bei Ihrer Steckkarte um eine «PCIe x1»-Karte handelt, dann können Sie diese in jeden gleich grossen oder längeren PCIe-Slot stecken, egal ob es sich um einen x4-, x8- oder x16-Slot handelt.

Die verschiedenen Standards sind so ausgelegt, dass sie Codierungskerben und dergleichen aufweisen. Wenn die Karte in der richtigen Steckrichtung sauber reingeht (ohne Hämmern oder Sägen ;-)) und im Slot gut hält, dann dürfte sie laufen. Natürlich empfiehlt sich auch immer ein Blick in die Mainboard-Unterlagen. Da sollte sich ein Schema zu den einzelnen Anschlüssen und Steckplätzen finden. (PCtipp-Forum)