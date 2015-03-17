Anzeige
Anzeige
Anzeige
Platzhalter-Person.webp
Simon Gröflin
17. Mär 2015
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Störende Pixelfehler beheben

Haben Sie einen roten Punkt auf dem Bildschirm? Manche erachten folgende Methode als Voodoozauber. Doch in bestimmten Fällen kann ein letztes Reanimieren per Software helfen.

Nachdem Sie die Webanwendung gestartet haben, suchen Sie den störenden Pixel mit dem flimmernden Quadrat und belassen es für ca. 10 bis 15 Minuten auf der entsprechenden Position

© Quelle: PCtipp.ch

Pixelfehler sind was Lästiges. Erst recht auf einem kleinen Bildschirm einer mobilen Spielkonsole wie PS Vita kann sowas schon nerven. Kommt dazu, dass solche kleinen Bildfehler meist nicht unter die Garantie fallen.

Wie kommt ein Pixelfehler zustande?

Auf LCDs (Liquid Crystal Displays) setzt sich das Bild aus vielen leuchtenden Flüssigkristallen zusammen. Jedes Kriställchen kann einzeln durch elektrische Ladung angesteuert werden. Jeder Bildpunkt kann somit ein- und ausgeschaltet werden. Man muss in diesem Zusammenhang zwischen Hardware- und Software-bedingten Fehlern unterscheiden. Wird das Bild schon bei Auslieferung eines neuen Monitors von einem störrischen Punkt getrübt, ist meist von einem Produktionsfehler auszugehen, während auf Software-Ebene auch ein Teil des Treibers nicht richtig umgesetzt sein könnte.

Welche Pixel kann man noch flicken?

Ist ein Pixel schwarz, handelt es sich um einen sogenannten «Dead Pixel». Ein solches Pixelrelikt ist definitiv tot und irreparabel. Erstrahlt hingegen ein Bildpunkt ständig in Rot oder in einer anderen Farbe, geht man von einem sogenannten «Hot Pixel» aus. Das kann ein Bildpunkt sein, der sich einfach «festgeklemmt» hat. Ein solcher Bildpunkt lässt sich ganz ohne Hokuspokus mit einem kleinen Browser-Progrämmchen unter Umständen noch retten.

Einen störrischen Pixel reparieren

Bei einem defekten Pixel können Sie mit der Webanwendung JScrenFix mit ein wenig Glück noch einen letzten Animationsversuch starten. Die Anwendung macht dabei nichts anderes, als einen ständigen Rot-Grün-Blau-Bildwechsel der eingeforenen Subpixel zu erzwingen.

Nachdem Sie die Webanwendung gestartet haben, suchen Sie den störenden Pixel mit dem flimmernden Quadrat und belassen es für ca. 10 bis 15 Minuten auf der entsprechenden Position

 © Quelle: PCtipp.ch

Besuchen Sie www.jscreenfix.com, klicken Sie unten auf den blauen Button Launch JScreenFix. Die Anwendung startet nun. Packen Sie (je nach Bildschirm) das flimmernde Quadrat mit der Maus oder mit dem Finger. Fahren Sie zunächst eine Weile mit dem Quadrat in der Gegend herum, bis Sie die exakte Stelle des festgeklemmten Pixels lokalisiert haben. Mit dem grünen Knopf am oberen Bildschirmrand wechseln Sie in den Vollbildmodus. Belassen Sie das Testquadrat jeweils für 10 bis 15 Minuten auf dem gewählten Bildschirmbereich. Mit etwas Glück haben Sie den störenden Pixel aus seiner Leuchtstarre befreit. Wenn die Zwangsreanimation nicht hilft – starren Sie besser nicht länger in das Flimmerquadrat: Dann ist der Pixel kaputt.

Kommentare

Software Bildbearbeitung Browser Hardware Internet PlayStation Spiele Zubehör Software & Tools Internet & Sicherheit
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
News
Lesertest
Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
6. Aug 2026
Mehr erfahren
Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare