Der Streaming-Guide für die Schweiz

Disclaimer: Dieser Artikel stammt aus der PCtipp-Printausgabe. Es kann also mittlerweile Änderungen gegeben haben. Seit dieser Woche ist mit HBO Max auch ein neuer Anbieter direkt in der Schweiz aktiv. Siehe auch hier: HBO Max startet in der Schweiz

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Streaming ist in der Schweiz längst Alltag, doch der Markt ist unübersichtlicher denn je – mit Preisstufen, Werbemodellen, Bündelangeboten, 4K-Aufpreisen und sehr unterschiedlichen Katalogen. Dazu kommen Schweizer Spezialangebote mit Kulturfokus, die sich bewusst vom Massenprogramm absetzen. Dieser Artikel vergleicht die wichtigsten Abo-Dienste, die aktuell in der Schweiz verfügbar sind. Nicht berücksichtigt wurden sogenannte Video-on-Demand-Angebote: Das sind Plattformen, bei denen Filme ausschliesslich gemietet werden können. Ebenfalls nicht in der Liste vertreten ist Blue+ von Swiss­com, da der Dienst kein klassisches Streaming-Angebot ist.

Netflix

Netflix (netflix.ch) ist in der Schweiz der bekannteste Allrounder: Er bietet enorm viele Serien und Filme, starke Eigenproduktionen und eine sehr gute App-Verfügbarkeit auf allen wichtigen Endgeräten, Bild 1. Die klare Staffelung nach Bildqualität (HD/FHD/4K) und gleichzeitigen Streams macht die Abo-Wahl transparent, aber auch teuer, wenn es 4K und mehrere Geräte sein sollen. Familien mögen die Profile und stabilen Apps. In den vergangenen Jahren hat Netflix aber viele bekannte Film- und Serientitel verloren. Grund ist, dass Disney und Paramount ihre Filme nicht mehr an Netflix lizenzieren, um sie für die eigenen Streaming-Dienste zu nutzen.