Anzeige
Anzeige
Anzeige
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
3. Nov 2022
Lesedauer 3 Min.

International Stress Awareness Week

Stress überwachen mit Fitbit-Smartwatches – so gehts

Um besser zu entspannen, muss man erst mal verstehen, wo Stress beginnt und wie unser Körper darauf reagiert. Beispielsweise, wer ein Fitbit-Wearable besitzt, kann Stress messen.

PCtipp testet derzeit eine Fitbit Sense 2 (links) und eine Versa 4

© (Quelle: cma/PCtipp.ch)

Einige Funktionen von Fitbit-Wearables können nicht nur dabei helfen, zu entspannen, sondern auch zu verstehen, wo Stress und Ängste überhaupt beginnen und wie Sie Ihre Routine verändern können. Fitbit engagiert sich im Rahmen der International Stress Awareness Week (Internat. Stresswoche), welche vom 7. bis 11. November 2022 stattfindet.

Tipp für die Fitbit Versa (4)

Versa-Smartwatches bieten eine Achtsamkeits-Funktion und man kann seine Stimmung protokollieren. So verwenden Sie das Stressmanagement:

  1. Synchronisieren Sie Ihre Fitbit-Uhr und in der Fitbit-App scrollen Sie in der Registerkarte Heute dann bis zu Stressmanagement.
  2. Hier finden Sie einen grafisch dargestellten Index Ihres gemessenen Stresses. Etwas weiter unten finden Sie Stimmungsprotokolle. Wenn Sie eine Weile lang bewusst wahrnehmen möchten, wie Sie sich fühlen, können Sie hier täglich ein Stimmungsprotokoll erfassen.
  3. Wählen Sie den passenden Smiley (sehr ruhig, neutral, gestresst etc.). Tippen Sie auf Stimmung eintragen.

Fitbit-App für iPhones (gekoppelt mit Versa 4)

 © Quelle: Screenshots/PCtipp.ch

Hinweis: Dies wurde mit einer Versa 4, der iOS-Fitbit-App (Version 3.70) und einem iOS-16.0.2-Gerät durchgeführt.

Alternativ finden Sie in der App den Bereich Achtsamkeit. Es gibt ein paar kostenlose Übungen, viele benötigen allerdings ein Premium-Abo (welches allerdings beim Kauf 6 Monate kostenlos dabei ist).

Tipp für die Sense 2

Die Gesundheits-Smartwatch Sense 2 geht noch einen Schritt weiter. Sie enthält einen neuen Sensor zur Verfolgung kontinuierlicher elektrodermaler Aktivität (cEDA). Dieser ermöglicht ein ganztägiges Stressmanagement. Ausserdem werden Werte wie Herzfrequenz, -variabilität und Hauttemperatur gemessen. Auch dies hilft bei der Erkennung von Stress.

Messen Sie Ihre Körperreaktion mit der Sense 2

 © Quelle: cma/PCtipp.ch
  1. Wischen Sie auf dem Display der Sense 2 von unten nach oben. Das Stressmangement wird direkt geöffnet. Alternativ wischen Sie mehrfach von rechts nach links, bis Sie Körperreaktionen sehen.
  2. Wählen Sie aus, wie Sie sich gerade fühlen (Reflektieren). Zur Auswahl stehen zum Beispiel Gestresst, Beunruhigt, Traurig, Ruhig oder Glücklich.
  3. Im Anschluss können Sie direkt einen EDA-Scan (körperliche Reaktion auf Stress, am Beispiel von Fitbit Charge 5 hier erklärt) durchführen oder geführte Atemübungen (Relax) machen.

Mit dem EDA-Scan messen Sie Ihre körperliche Reaktion auf Stress

 © Quelle: cma/PCtipp.ch

  • Nach dem Synchronisieren finden Sie diese Messungen bzw. Übungen unter Achtsamkeit bzw. dort unter Protokoll.

    • Fitbit-Wearables bieten auch geführte Atemübungen (im Bild: Sense 2)

     © Quelle: cma/PCtipp.ch

    Fitbit-App für Android

     © Quelle: Screenshots/PCtipp.ch

    Hinweis: Dies wurde mit einer Sense 2, der Fitbit-Android-Version 3.69.fitbit-mobile und einem Android-11-Gerät durchgeführt.

    Inhalt

    Kommentare

    Wearables Smartwatch Smartphone & Apps
    Anzeige
    Anzeige

    Neueste Beiträge

    News
    Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
    Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
    3 Minuten
    Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
    Boris Boden
    1. Apr 2026
    Mehr erfahren
    News
    Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
    Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
    2 Minuten
    NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
    Patrick Hediger
    31. Mär 2026
    Mehr erfahren
    Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
    Tests
    Mittelklasse deluxe
    Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
    Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
    3 Minuten
    NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
    Daniel Bader
    1. Apr 2026
    Mehr erfahren

    Das könnte Sie auch interessieren

    Praxis
    Windows-Pflege
    CCleaner: ja oder nein?
    Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
    6 Minuten
    luca-diggelmann.jpg
    Luca Diggelmann
    25. Mär 2026
    Praxis
    Mail-Tipps
    14 Tricks für Gmail
    Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
    8 Minuten
    NMGZ-Portraits-Website.png
    Pascal Scherrer
    24. Mär 2026
    Praxis
    Fünf tolle Tricks für Firefox
    Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
    1 Minute
    luca-diggelmann.jpg
    Luca Diggelmann
    30. Mär 2026
    Anzeige
    Anzeige
    Anzeige
    Anzeige
    Anzeige
    Anzeige

    Kommentare