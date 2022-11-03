International Stress Awareness Week
Stress überwachen mit Fitbit-Smartwatches – so gehts
Einige Funktionen von Fitbit-Wearables können nicht nur dabei helfen, zu entspannen, sondern auch zu verstehen, wo Stress und Ängste überhaupt beginnen und wie Sie Ihre Routine verändern können. Fitbit engagiert sich im Rahmen der International Stress Awareness Week (Internat. Stresswoche), welche vom 7. bis 11. November 2022 stattfindet.
Tipp für die Fitbit Versa (4)
Versa-Smartwatches bieten eine Achtsamkeits-Funktion und man kann seine Stimmung protokollieren. So verwenden Sie das Stressmanagement:
- Synchronisieren Sie Ihre Fitbit-Uhr und in der Fitbit-App scrollen Sie in der Registerkarte Heute dann bis zu Stressmanagement.
- Hier finden Sie einen grafisch dargestellten Index Ihres gemessenen Stresses. Etwas weiter unten finden Sie Stimmungsprotokolle. Wenn Sie eine Weile lang bewusst wahrnehmen möchten, wie Sie sich fühlen, können Sie hier täglich ein Stimmungsprotokoll erfassen.
- Wählen Sie den passenden Smiley (sehr ruhig, neutral, gestresst etc.). Tippen Sie auf Stimmung eintragen.
Hinweis: Dies wurde mit einer Versa 4, der iOS-Fitbit-App (Version 3.70) und einem iOS-16.0.2-Gerät durchgeführt.
Alternativ finden Sie in der App den Bereich Achtsamkeit. Es gibt ein paar kostenlose Übungen, viele benötigen allerdings ein Premium-Abo (welches allerdings beim Kauf 6 Monate kostenlos dabei ist).
Tipp für die Sense 2
Die Gesundheits-Smartwatch Sense 2 geht noch einen Schritt weiter. Sie enthält einen neuen Sensor zur Verfolgung kontinuierlicher elektrodermaler Aktivität (cEDA). Dieser ermöglicht ein ganztägiges Stressmanagement. Ausserdem werden Werte wie Herzfrequenz, -variabilität und Hauttemperatur gemessen. Auch dies hilft bei der Erkennung von Stress.
- Wischen Sie auf dem Display der Sense 2 von unten nach oben. Das Stressmangement wird direkt geöffnet. Alternativ wischen Sie mehrfach von rechts nach links, bis Sie Körperreaktionen sehen.
- Wählen Sie aus, wie Sie sich gerade fühlen (Reflektieren). Zur Auswahl stehen zum Beispiel Gestresst, Beunruhigt, Traurig, Ruhig oder Glücklich.
- Im Anschluss können Sie direkt einen EDA-Scan (körperliche Reaktion auf Stress, am Beispiel von Fitbit Charge 5 hier erklärt) durchführen oder geführte Atemübungen (Relax) machen.
Hinweis: Dies wurde mit einer Sense 2, der Fitbit-Android-Version 3.69.fitbit-mobile und einem Android-11-Gerät durchgeführt.
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