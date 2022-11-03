Stress überwachen mit Fitbit-Smartwatches – so gehts

Hinweis: Dies wurde mit einer Versa 4, der iOS-Fitbit-App (Version 3.70) und einem iOS-16.0.2-Gerät durchgeführt.

Alternativ finden Sie in der App den Bereich Achtsamkeit. Es gibt ein paar kostenlose Übungen, viele benötigen allerdings ein Premium-Abo (welches allerdings beim Kauf 6 Monate kostenlos dabei ist).

Tipp für die Sense 2

Die Gesundheits-Smartwatch Sense 2 geht noch einen Schritt weiter. Sie enthält einen neuen Sensor zur Verfolgung kontinuierlicher elektrodermaler Aktivität (cEDA). Dieser ermöglicht ein ganztägiges Stressmanagement. Ausserdem werden Werte wie Herzfrequenz, -variabilität und Hauttemperatur gemessen. Auch dies hilft bei der Erkennung von Stress.