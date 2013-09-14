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Gaby Salvisberg
14. Sep 2013
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Suchen/Ersetzen mit Zeilenumbruch

Problem: Ich habe in Excel eine Tabelle im Querformat mit u.a. einer Spalte mit Text wie z.B. «1852-12» (nach dem Schema JJJJ-MM). Nun muss ich die Spaltenbreite verringern und würde den Bindestrich gerne durch den mit Alt+Enter erreichbaren Zeilenumbruch ersetzen. Geht das?
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Falls die Daten auf dem Papier nur knapp nicht Platz haben, böte sich via «Seite einrichten» auch ein Skalieren an. Manchmal reicht schon ein Verkleinern auf 97%, um das Gewünschte zu erreichen.

Soll wirklich der Bindestrich ersetzt werden, dann klappt das mit der Suchen/Ersetzen-Funktion.

Markieren Sie die betroffene Spalte und öffnen Sie im Reiter Start im Bereich «Bearbeiten» den Befehl Ersetzen. Im Feld «Suchen nach» tippen Sie nur den Bindestrich bzw. das Minuszeichen (-) ein. Pflanzen Sie den Cursor ins Feld «Ersetzen durch». Jetzt fügen Sie den Zeilenumbruch ein, der zu den nicht druckbaren Zeichen gehört. Deshalb ist er nach der Eingabe nicht zu sehen. Um ihn einzutippen, greifen Sie zum entsprechenden ASCII-Code:

Drücken und halten Sie die Alt-Taste, die Sie links von der Leerzeichentaste finden. Tippen Sie jetzt auf dem Ziffernblock die 010 (Ziffernfolge null, eins, null) ein. Lassen Sie die Alt-Taste wieder los. 

Das Feld «Ersetzen durch» bleibt scheinbar leer. Klicken Sie jetzt aber auf Alle ersetzen, dann liegt das gewünschte Ergebnis vor. (PCtipp-Forum)

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