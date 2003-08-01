Tipps & Tricks
Summe aller roten oder fetten Zahlen - Excel
Nein, eine Funktion kann leider nicht direkt auf Formate zugreifen. Einige Formate können mit Hilfe der Funktion ZELLE zwar ausgelesen werden. Die von Ihnen gesuchten Formate sind jedoch leider nicht dabei. Sie können Formate jedoch über ein Makro eruieren.
Das folgende Makro zählt alle rot geschriebenen und alle fetten Zahlen im Bereich A1 bis C20 separat zusammen und schreibt die Ergebnisse in die Zellen F1 und F2.
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MAKRO ZUM KOPIEREN:
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Sub SummeRotOderFett()
Dim Zelle As Object
Dim rot%, fett%, nrot%, nfett%
'Bereich hier eintragen
[A1:C20].Select
rot = 0: fett = 0
For Each Zelle In Selection
If Zelle.Font.ColorIndex = 3 Then nrot = Zelle.Value
rot = rot + nrot
nrot = 0
If Zelle.Font.Bold Then nfett = Zelle.Value
fett = fett + nfett
nfett = 0
Next
[F1].Select
ActiveCell.Value = rot
[f2].Select
ActiveCell.Value = fett
End Sub
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