SUMMWENN funktioniert nur bei geöffneter Quelldatei

Leider funktioniert SUMMEWENN nicht mit geschlossenen Quelldateien. Solange Verknüpfungen nicht aktualisiert werden, sind die Funktionswerte nur statisch vorhanden. Nach einer Aktualisierung werden diese normalerweise jedoch neu berechnet, aber SUMMEWENN ist eben dazu nicht in der Lage.

Workaround:

Versuchen Sie mit SUMMENPRODUKT zu arbeiten, da diese Funktion auch mit geschlossenen Quelldateien in der Lage ist sich zu aktualisieren. Achten Sie aber auf die Performance, falls Sie einen etwas älteren Rechner benutzen.