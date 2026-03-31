Mitarbeiter der israelischen Sicherheitsfirma Guardio konnten Comet sogar dazu bewegen, auf einer von ihnen gefälschten Shopping-Seite einzukaufen. Die KI besuchte in den Tests die Webseite nicht nur, ohne ihre Legitimität zu prüfen. Sie legte auch eine Apple Watch in den Warenkorb, navigierte zur Kasse und füllte automatisch die Address- und Kreditkartendaten aus, Bild 2. Anschliessend führte sie den Kauf ohne weitere menschliche Bestätigung durch.

In weiteren Tests leiteten die Forscher den KI-Browser zu einer gefälschten Bankwebseite, wo sie sich einloggte, oder sie versteckten für Menschen nicht sichtbare Prompts (Anweisungen an die KI) in einem Captcha. Comet interpretierte die verborgenen Befehle als legitime Kommandos, klickte auf den Button und lud eine potenziell schädliche Datei herunter. Das Urteil des Sicherheitsexperten ist eine deutliche Warnung vor den Gefahren der neuen agentischen KI-Browser («agentisch» bezieht sich auf die Funktion der integrierten KI als Hilfsagent): «Im Zeitalter von KI gegen KI müssen Betrüger nicht mehr Millionen verschiedener Menschen täuschen, sondern nur noch ein einziges KI-Modell. Sobald sie einmal erfolgreich sind, können sie denselben Exploit endlos skalieren.»

Die «Neue Zürcher Zeitung» (NZZ) fällte in ihrer Ausgabe vom 25. Oktober 2025 ebenfalls ein vernichtendes Urteil über die neuen KI-Browser. Sie seien «unausgereift und unsicher». Wer sie nutze, erhalte nicht nur falsche Informationen. Er setzte sich zudem dem Risiko aus, dass ihm private Daten oder Geld gestohlen werden. KI-Browsern sollte man daher nur solche Daten zugänglich machen, die «man gerne mit dem gesamten Internet teilen würde». Für Betrüger und Hacker seien die KI-Browser «ein grosses Geschenk», für alle anderen jedoch «ein unkalkulierbares Risiko», so die NZZ. Diese Warnungen sind berechtigt. Auch der PCtipp rät dazu, beim Einsatz der neuen KI-Webbrowser sehr vorsichtig zu sein und ihnen keine oder nur wenige private Daten anzuvertrauen.

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über aktuell in der Schweiz verfügbare Webbrowser mit integrierter künstlicher Intelligenz. Wir fangen mit den bereits etablierten Programmen an und stellen anschliessend die Neulinge vor.