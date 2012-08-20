Svchost.exe: was die Datei macht und wie man ihre Fehlermeldungen analysiert

Die Datei bzw. der Dienst sitzt tief in Windows und ist am Ausführen vielerlei Anwendungen beteiligt. Deshalb ist hier keine simple Antwort möglich. Der Artikel basiert ursprünglich auf Windows 2000, dürfte aber auch heute noch weitgehend Gültigkeit haben. Allfällige Pfadangaben für neuere Windows-Versionen haben wir ergänzt.

Was ist svchost.exe?

Die Datei «svchost.exe» ist seit Windows 2000 Teil des Windows-Betriebssystems und seither auch in Windows XP, Windows Vista und Windows 7 enthalten. Svchost.exe ist ein allgemeiner Hostprozessname für Dienste, die mit Hilfe von Dynamic-Link Libraries (sogenannten DLL-Dateien) ausgeführt werden. Dienste sind ab Windows 2000 Funktionen, die gewisse Fähigkeiten von Windows bereitstellen. So ist z.B. die automatische Erkennung von USB-Geräten ein Dienst. Auch für Druck-Funktionen wird ein spezieller Dienst benötigt. Dienste können gestartet oder gestoppt werden. Längst nicht alle Dienste benötigen Svchost.exe (eben nur solche, die per DLL-Dateien ausgeführt werden müssen). Das Betriebssystem startet Svchost-Sessions, sobald es solche benötigt und beendet sie auch wieder, sobald einer nicht mehr gebraucht wird.

Svchost.exe ist eine Art Ober-Dienst oder die Zusammenfassung von Einzel-Diensten, die mit Hilfe von DLLs ausgeführt werden. Da in Windows meist viele Dienste laufen, können mehrere Instanzen von Svchost.exe gleichzeitig ausgeführt werden. Jede Svchost.exe-Sitzung kann eine eigene Gruppe von Diensten enthalten, so dass in Abhängigkeit davon, wie und wo Svchost.exe gestartet wird, verschiedene Dienste ausgeführt werden können.

Wo befindet sich Svchost.exe?

Die ausführbare Datei Svchost.exe befindet sich im Ordner %SystemRoot%\System32\ oder (auf 64bit-Systemen) in %SystemRoot%\SysWOW64\; also meist in C:\Windows\System32\ oder C:\Windows\SysWOW64\. Als Reserve steckt sie noch zusätzlich in DLL-Cache-Ordnern. Die Datei in %SystemRoot%\System32\ kann im normalen Betrieb nicht überschrieben oder gelöscht werden, weil sie in jedem Fall unter Windows mindestens einmal gestartet ist.

Was macht Svchost.exe?