26. Jun 2019
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Swisscom-Router: So richten Sie das Gäste-WLAN ein
Braucht ein Gast mal kurz WLAN, wollen Sie ihm vielleicht nicht gleich Full-Access geben. So richten Sie das WLAN für Gäste ein.
Haben Sie mal Gäste, die WLAN-Zugang brauchen, müssen Sie denen nicht gleich Ihr WLAN-Passwort nennen (und ihnen so Zugang zum gesamten Netzwerk ermöglichen).
- Loggen Sie sich in die grafische Oberfläche Ihres Routers ein.
- Unter WLAN/Gast-WLAN können Sie ein eigenes, vom Heimnetz losgelöstes Gäste-WLAN einrichten.
- Gast-WLAN auf EIN stellen, Name und Passwort festlegen, fertig ist die Laube.
- Sie können auch eine Zeitspanne festlegen, in der das Gast-WLAN aktiv sein soll (Gast-WLAN ausschalten nach), beispielsweise sechs Stunden. Nach Ablauf dieser Frist deaktiviert sich das Gäste-WLAN von selber wieder.
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