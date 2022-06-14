14. Jun 2022
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Swisstopo: Touren zeichnen – so gehts
Mit der Swisstopo-App des Bundes können Sie eine geplante Wander- oder Velo-Tour auch einfach zeichnen.
Mit der Gratis-Karten-App des Bundesamts für Landestopografie Swisstopo (Android, iOS) kann man dank Schweizer Landeskarten per Smartphone oder Tablet Routen zu den Themen Wandern, Velofahren, Schneesport oder Aviatik planen.
- Um eine Tour zu zeichnen, ziehen Sie den weissen Menübereich von unten nach oben und tippen auf Hinzufügen.
- Wählen Sie nun Tour zeichnen aus.
- Benennen Sie die Tour.
- Drücken Sie länger auf einen Punkt auf der Karte, um zunächst einen Startpunkt zu setzen. Sie können entlang der geplanten Route nach Bedarf Zwischenpunkte/Stützpunkte setzen, um den Verlauf der Route zu definieren. Die Swisstopo-App zeigt die Länge, die Höhendifferenz sowie eine erreichte ungefähre Wanderdauer an.
- Wenn Sie etwas nach unten scrollen, können Sie diese Tour direkt exportieren, um sie mit Freunden oder der Familie zu teilen. Alternativ können Sie das Kartenmaterial für eine Offline-Nutzung herunterladen.
- Klicken Sie auf Fertig.
- Wenn Sie statt einer Wanderroute lieber eine Velo- bzw. eine Mountainbike-Route zeichnen möchten, tippen Sie auf das Zahnradsymbol. Anstelle des Wandermännchens wählen Sie das gewünschte aus. Auch das erwartete Tempo ist anpassbar (geht von Schildkröte bis Hase)
- Diese gezeichnete Tour finden Sie nun beim Öffnen der Swisstopo-App unter Touren.
- Um weitere Touren hinzuzufügen, tippen Sie rechts von Touren auf das Plus-Symbol.
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