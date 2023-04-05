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Daniel Bader
5. Apr 2023
Lesedauer 3 Min.

Tool der Woche

SwissTransfer: Gratis-Filesharing bis 50 GB

Kostenlos per Drag&Drop, und neu bis zu 50 Gigabyte verschicken. Das Ganze geht ohne Installation, dafür mit Schweizer Qualität: Der Schweizer Webhosting-Anbieter Infomaniak öffnet die GB-Schleusen für seinen webbasierten Filesharing-Dienst «SwissTransfer».
© (Quelle: PCtipp.ch)

Der Webhosting-Anbieter Infomaniak hat seinen kostenlosen Schweizer Filehosting-Dienst «SwissTransfer» aufgepeppt. Der Service bietet den Versand grosser Dateien von bis zu 50 GB an einen, und zwar auch an mehrere Empfänger. Die Firma mit Sitz in Genf und Winterthur gibt im Detail an, dass der Dienst «vollständig in der Schweiz in einem Tier-III+-zertifizierten, energieeffizienten und ökologischen Rechenzentrum gehostet wird». Damit stelle man «eine maximal sichere Datenübertragung und die gemeinsame Nutzung von Dateien in einer geschützten Umgebung bereit», heisst es seitens des Anbieters. So lassen sich beispielsweise Videos, Fotoalben, Präsentationen oder Berichte teilen.

Laut Angaben von Infomaniak bietet der Gratis-Dienst «Swiss Transfer» folgende Features:

  • Maximales Datenvolumen: 50 Gigabyte
  • Daten werden ausschliesslich in der Schweiz gehostet
  • Verfügbarkeit der Daten bis zu 30 Tage
  • Benutzerdefinierte Anzahl der Downloads (bis zu 60) 
  • Kostenloser Kennwortschutz (optional)

Ohne Registrierung: Innert Sekunden verschicken Sie grosse Dateien

 © Quelle: PCtipp.ch

Erste Schritte: Rufen Sie die www.swisstransfer.com auf. Ziehen Sie die gewünschte Datei in das grüne, mit «+» gekennzeichnete Feld, oder klicken Sie auf dieses. Fügen Sie danach die Datei ein. Legen Sie im Anschluss die E-Mail-Adresse des Empfängers, Ihre eigene Mail-Adresse sowie eine persönliche Nachricht fest. Neben dem Versenden einer Mail können Sie auch einen Link generieren und diesen auf einem anderen Weg versenden. Tipp: Unter dem Punkt «erweiterte Einstellungen» legen Sie die Gültigkeitsdauer, das Download-Limit (Anzahl) sowie die Sprache fest. Zusätzlich lässt sich die Datei «Durch ein Kennwort schützen». Setzen Sie dazu das entsprechende Häkchen und legen Sie das Kennwort fest. Fertig? Dann klicken Sie abschliessend auf «Senden».

PCtipp meint: Der Kunde ist König. Infomaniak macht mit seinem Filesharing-Dienst «SwissTransfer» gerade gegen andere (etablierte) Anbieter mächtig Druck. Das ist gut so, und sorgt für ein weiterhin hohes Niveau dieser wichtigen Serviceleistung.

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