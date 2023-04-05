SwissTransfer: Gratis-Filesharing bis 50 GB

Erste Schritte: Rufen Sie die www.swisstransfer.com auf. Ziehen Sie die gewünschte Datei in das grüne, mit «+» gekennzeichnete Feld, oder klicken Sie auf dieses. Fügen Sie danach die Datei ein. Legen Sie im Anschluss die E-Mail-Adresse des Empfängers, Ihre eigene Mail-Adresse sowie eine persönliche Nachricht fest. Neben dem Versenden einer Mail können Sie auch einen Link generieren und diesen auf einem anderen Weg versenden. Tipp: Unter dem Punkt «erweiterte Einstellungen» legen Sie die Gültigkeitsdauer, das Download-Limit (Anzahl) sowie die Sprache fest. Zusätzlich lässt sich die Datei «Durch ein Kennwort schützen». Setzen Sie dazu das entsprechende Häkchen und legen Sie das Kennwort fest. Fertig? Dann klicken Sie abschliessend auf «Senden».

PCtipp meint: Der Kunde ist König. Infomaniak macht mit seinem Filesharing-Dienst «SwissTransfer» gerade gegen andere (etablierte) Anbieter mächtig Druck. Das ist gut so, und sorgt für ein weiterhin hohes Niveau dieser wichtigen Serviceleistung.